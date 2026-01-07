El Servigroup Peñíscola, a por la primera victoria del año para seguir soñando con el 'play-off'

Tras la dolorosa derrota en las semifinales de la Supercopa de España contra el Cartagena, el Servigroup Peñíscola vuelve al ruedo en busca de la primera alegría del año. La Primera División de fútbol sala regresa en este 2026 con jornada intersemanal y el equipo del Baix Maestrat la afronta en casa esta tarde, en el Juan Vizcarro, en el derbi autonómico contra el Family Cash Alzira (20.00 horas, LaLiga+). Tres puntos en disputa muy importantes para los dos equipos. El Peñíscola puede dar un paso casi definitivo para no tener que preocuparse por mirar a los puestos de descenso, ya que está situado en la 12ª posición con 17 puntos ganar y en caso de ganar lograría una diferencia de 12 puntos más el golaverage al Alzira.

De hecho, el objetivo es mirar hacia arriba e intentar luchar por los puestos de play-off que marca el Illes Balears Palma Futsal con 24 puntos. Por su parte, equipo de la Ribera Alta es 15º con 8 puntos logrados tras la disputa de la mitad del campeonato y su necesidad de ganar es imperiosa para tratar de acercarse a la zona de salvación. Si pierde perderá la oportunidad de meter el miedo en el cuerpo a su rival y sus opciones se reducirán.

El Cartagena-Peñíscola de la Supercopa de España se decide a 10 segundos del final. / ELOY CERDÁ

Los precedentes

En el partido de la sexta jornada disputado en el Palau d’Esports d’Alzira, el Peñíscola se impuso 4-6 remontando un igualado partido en los minutos finales. Muy probablemente el de hoy volverá a ser un duelo muy competido y con muchos goles, divertido para el espectador neutral.

Sin apenas tiempo

El conjunto de Santi Valladares parte con la desventaja del esfuerzo físico y mental que realizó el pasado fin de semana en la Supercopa de España, mientras que el Alzira no juega desde el 27 de diciembre. Los azulones, una vez más, no ha tenido mucho tiempo para preparar el partido, aunque se encuentra en su mejor momento de la temporada tras encadenar cuatro partidos sin perder y haber puesto contra las cuerdas a un equipazo como el Cartagena. A nivel estrictamente deportivo, Valladares no podrá contar con Quintela y Rosental, que continúan siendo baja por lesión.

Último en casa hasta febrero

Hay que destacar que será el último duelo que afronte el Peñíscola en casa antes del parón por el Europeo de selecciones que se celebrará en Letonia, Lituania y EEslovenia del 21 de enero al 7 de febrero. El próximo duelo en el Juan Vizcarro será el 14 de febrero ante el Noia. Por ello, los azulones quieren despedirse con una victoria ante su afición y mirar hacia arriba en la clasificación.