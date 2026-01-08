Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Equipos y corredores a seguir del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica

La creciente prueba ciclista de un día, en su tercera edición, se disputa el 24 de enero del 2026

El Movistar Team será uno de los seis equipos de categoría WorldTour presentes en el tercer Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica.

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

El Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica celebrará, el cercano 24 de enero del 2026, su tercera edición. Lo hará con un elenco de equipos de primer nivel que consolida a la prueba de un día como una de las prestigiosas citas del inicio de la temporada en Europa.

La carrera, integrada en el calendario internacional y reconocida por su trazado final y su cuidada organización, volverá a situar a la provincia de Castellón en el centro del panorama ciclista, combinando un alto rendimiento deportivo con la promoción del territorio y de la industria cerámica, sin duda uno de los principales motores económicos de la zona.

La clásica volverá a ofrecer un trazado selectivo de 171,7 kilómetros, con tres altos de montaña puntuables, ideal para medir el estado de forma de los corredores en el arranque de la temporada 2026 y propicio para un desarrollo táctico de alto nivel. La diversidad de equipos y perfiles garantiza una prueba abierta y atractiva para el disfrute de todos los aficionados.

Las mejores imágenes del Gran Premio de Castellón-Ruta de la Cerámica de ciclismo

Equipos inscritos

  • UAE Team Emirates XRG
  • Movistar Team
  • Team Jayco AlUla
  • XDS Astana Team
  • Bahrain Victorious
  • Soudal Quick-Step
  • Burgos-Burpellet-BH
  • Caja Rural-Seguros RGA
  • Equipo Kern Pharma
  • Euskaltel-Euskadi
  • Team Polti VisitMalta
  • Cofidis
  • TotalEnergies
  • MBH Bank CSB Telecom Fort
  • Unibet Rose Rockets
  • Bardiani-CSF 7 Saber
  • Illes Balears-Arabay
  • Selec. española sub-23
  • Van Rysel-Roubaix
  • Anicolor-Campicarn
  • CIC Pro Cycling Academy

El desglose

El pelotón estará compuesto por seis representantes de la máxima categoría WorldTour: UAE Team Emirates, Movistar Team, Jayco AlUla, XDS Astana, Bahrain Victorious y Soudal Quick-Step.

Junto a ellos correrán una decena de Proteams: Burgos-Burpellet-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Polti VisitMalta, Cofidis, TotalEnergies, Unibet Rose Rockets, MBH Bank CSB Telecom Fort y Bardiani CSF 7 Saber.

Las 21 escuadras quedarán completadas con cuatro formaciones continentales (entre ellas, el Illes Baleares-Arabay), así como la selección española sub-23.

Noticias relacionadas y más

Los primeros confirmados

Entre los referentes, Raúl García Pierna (Movistar), el UAE Emirates con el vigente campeón (António Morgado) y Marc Soler...

