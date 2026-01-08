Equipos y corredores a seguir del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica
La creciente prueba ciclista de un día, en su tercera edición, se disputa el 24 de enero del 2026
El Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica celebrará, el cercano 24 de enero del 2026, su tercera edición. Lo hará con un elenco de equipos de primer nivel que consolida a la prueba de un día como una de las prestigiosas citas del inicio de la temporada en Europa.
La carrera, integrada en el calendario internacional y reconocida por su trazado final y su cuidada organización, volverá a situar a la provincia de Castellón en el centro del panorama ciclista, combinando un alto rendimiento deportivo con la promoción del territorio y de la industria cerámica, sin duda uno de los principales motores económicos de la zona.
La clásica volverá a ofrecer un trazado selectivo de 171,7 kilómetros, con tres altos de montaña puntuables, ideal para medir el estado de forma de los corredores en el arranque de la temporada 2026 y propicio para un desarrollo táctico de alto nivel. La diversidad de equipos y perfiles garantiza una prueba abierta y atractiva para el disfrute de todos los aficionados.
Equipos inscritos
- UAE Team Emirates XRG
- Movistar Team
- Team Jayco AlUla
- XDS Astana Team
- Bahrain Victorious
- Soudal Quick-Step
- Burgos-Burpellet-BH
- Caja Rural-Seguros RGA
- Equipo Kern Pharma
- Euskaltel-Euskadi
- Team Polti VisitMalta
- Cofidis
- TotalEnergies
- MBH Bank CSB Telecom Fort
- Unibet Rose Rockets
- Bardiani-CSF 7 Saber
- Illes Balears-Arabay
- Selec. española sub-23
- Van Rysel-Roubaix
- Anicolor-Campicarn
- CIC Pro Cycling Academy
El desglose
El pelotón estará compuesto por seis representantes de la máxima categoría WorldTour: UAE Team Emirates, Movistar Team, Jayco AlUla, XDS Astana, Bahrain Victorious y Soudal Quick-Step.
Junto a ellos correrán una decena de Proteams: Burgos-Burpellet-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Polti VisitMalta, Cofidis, TotalEnergies, Unibet Rose Rockets, MBH Bank CSB Telecom Fort y Bardiani CSF 7 Saber.
Las 21 escuadras quedarán completadas con cuatro formaciones continentales (entre ellas, el Illes Baleares-Arabay), así como la selección española sub-23.
Los primeros confirmados
Entre los referentes, Raúl García Pierna (Movistar), el UAE Emirates con el vigente campeón (António Morgado) y Marc Soler...
