Fútbol de veteranos en Castellón | Después del roscón, la competición regresa a lo grande en 2026: Así están los tres grupos

Este próximo fin de semana regresa el Campeonato Provincial de Veteranos de Castellón en sus tres grupos. Tras casi un mes de parón, el 2026 arranca para todos los equipos en una 12ª jornada que se presume apasionante.

Hay que remontarse al 13 de diciembre, que fue cuando se disputó la última jornada hasta la fecha. Así, desde la Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón (APFV) quiere recordar lo sucedido en dichos últimos compromisos en las tres categorías.

El equipo de veteranos del Villarreal alzó el Trofeo a la Deportividad en el grupo 1 el curso pasado. / Mediterráneo

Así está el grupo 1

Fomento Montilyg y la UDE, dos equipos peleando por evitar el descenso al grupo 2, vivieron un duelo en el que la victoria sonrió al Fomento con los tres goles de Vicente Requesens, Bulancela y Félix Villaba. Pablo Pastor y Rubén Fernández marcaron para la UDE.

Con la segunda plaza en juego, el Emat Displays-Villarreal y el Castellón San Pedro vivieron un duelo que terminaba con una goleada para el equipo amarillo superior a los albinegros, un doloroso 6-0 que debe hacer reflexionar.

El Onda no podía en casa ante el Huracán Burriana. Se adelantaron los visitantes con un libre directo de Gerardo López y ampliaron la ventaja Pablo Boix. Con el 0-2 se llegó al descanso. En la reanudación, Toni Sol acortó distancias, pero Gerardo López otra vez y Aléx López situaron el 1-4 definitivo.

Quienes dejaron su partido para el 2026 fueron L’Alcora-Asitec y Moncofa, que jugaron el pasado viernes 3 de enero. Extraordinario duelo que se decidió en el último minuto del encuentro. Héctor Garcés puso el 1-0, que fue contestado por Jesús Bort (1-1 al descanso). En la segunda parte, Remus Berechet puso el 2-1 al transformar un penalti, pero en el minuto 32 Pedro Paradís puso de nuevo las tablas en el marcador (2-2). Cuando parecía que el partido terminaría en empate, Miguel Guardiola hizo el 3-2.

Así está el grupo 2

Mucha emoción en el grupo 2. Lluvia de goles en el duelo entre el Rodeo Fore-Ut y Les Palmes-Gesdepro, que terminó 6-3 para los locales con tantos para el Rodeo de Iván Cubillas (3), Daniel Cano, Carlos Zafra y Brian Sánchez; mientras que Daniel Tena, Ioan Stan y Conrado Monterde lo hicieron para Les Palmes.

En el San Fernando de Alcalà, el líder el Armelles-CMG se llevó un partido ante el Alcalà-Bar Gales por 1-4. El club xivertense mostró, una vez más, su hospitalidad con los equipos forasteros. En el tercer tiempo, con la celebración de un asado al amor de la lumbre, se empató en risas y camaradería. Fue lo mejor del encuentro. ¡Fantástico!

Segunda victoria el Pizzería L’Etrusco, esta vez ante el Benicasim que se adelantó en el marcador con gol de Alejandro Peris de libre directo; posteriormente, Carlos Troncho y José A. Martínez situaron el 2-1 definitivo. Y el Casa Marina-Bañohogar se llevó un disputado partido por 1-3, ante el Moró.

Así está el grupo 3

Y en el grupo 3, el duelo de colíderes entre Borriol-Magnanimus y Oropesa terminó en tablas (1-1). El Maradona y el Rayo de Castellón disputaron un buen encuentro con alternancias que terminó 1-0 para los argentinos. La alegría de la jornada se la llevaba e San Lorenzo de Castellón, que logró su primera victoria de la temporada ante el Les Alqueríes por 1-0, con fallo al final de un penalti de los alquerienses. Y el Vila d’Onda-Áridos Mijares claudicó en casa ante el Arrincadeira Serret por 0-5.