Jesús Calleja abandona el Dakar tras un brutal accidente

Jesús Calleja ha visto como sus posibilidades de terminar el Dakar se esfumaban ante sus ojos tras un brutal accidente con su Santana en la etapa 5 del Dakar. El presentador y su copiloto, Edu Blanco, han dado una vuelta frontal de campana y han tenido que abandonar la competición a pesar de haber salido por su propio pie del vehículo. Según las informaciones conocidas, el accidente tuvo lugar en una zona peligrosa no señalizada en el roadbook.

Las imágenes del suceso, captadas por una cámara aérea muestran como el coche da un brutal golpe tras volar por los aires. Tras despegar por un rebote de la dirección, el vehículo cae en picado, impacta violentamente con el frontal en el suelo y con el golpe salen despedidas las piezas del vehículo. Tras el accidente, la organización y asistentes en la zona de la carrera salieron rápidamente para poder asistir a los dos pilotos españoles que estaban en el interior.

Por la mañana, antes del accidente, Calleja había comentado en sus redes las expectativas para la etapa. "Hoy es un gran día, salimos en el puesto 39, vamos a hacer una buena etapa", auguraba el presentador ajeno a lo que le deparaba el desierto Saudí. "Es una etapa maratón, hay que preservar mucho, hay que cuidar cubiertas, a lo mejor tenemos que ir más despacio porque no hay cubiertas en dos días...", añadía antes de ponerse a los mandos de su Santana para salir a competir. "No tenemos asistencia, pero el coche va perfecto, ruedas y suspensión perfecta", explicaba en referencia a la segunda parte de la etapa maratón que estaban enfrentando.

"Si te equivocas y pinchas las dos ruedas, no tienes ruedas para mañana. Tenemos que preparar el coche nosotros, tenemos los recambios justitos y nuestra cabeza está en preservar las ruedas", terminaba diciendo Jesús Calleja sobre las claves para afrontar la etapa en la que se accidentó.