Las opciones de Thierry Ndikumwenayo en el Mundial de Estados Unidos

Thierry Ndikumwenayo inicia el 2026 en el top-10 mundial. Nacido en Burundi y con nacionalidad española, afincado en Castellón y compitiendo con licencia de la federación valenciana (es uno de los estandartes del Facsa Playas de Castellón), el Tigre lidera una de las disciplinas al aire libre: es octavo en los 5.000 metros.

Los ránkings, aunque son variables y dependen del número de competiciones que se han realizado en un año (más allá del resultado en un campeonato concreto, por muy exitoso que haya sido), sirven para ofrecer una radiografía fiable del momento del atletismo mundial.

Erik Pradas

Tres del Facsa Playas de Castellón

Ndikumwenayo será uno de los tres representantes del Facsa Playas de Castellón en el Mundial de cros, que se disputa mañana en Tallahassee (Florida, Estados Unidos), junto a los sub-20 Alejandro de la Viuda y Mara Rolli.

En el caso de Thierry, afronta una carrera sobre 10 kilómetros donde sueña también con un puesto final entre los 10 primeros, con la victoria reservada (de cumplirse los pronósticos) bien al ugandés Jacob Kiplimo, bien al etíope Berihu Aregawi.

Hay que recordar que hace escasas semanas que Ndikumwenayo fue campeón de Europa, en la cita de Lagoa (Portugal).

En 2024, en el Mundial de Belgrado (Serbia), Thierry entró noveno, siendo además el primer europeo. Gracias a su impulso, España fue cuarta por equipos.

Los horarios

Este Campeonato del Mundo de Campo a Través podrá seguirse mañana en directo, de forma íntegra, en Teledeporte y RTVE Play.