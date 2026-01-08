Se tenían ganas y vuelven a saltar chispas: el enganchón de Valverde y Baena en la Supercopa de España
En la primera parte, el exjugador del Villarreal agarró al uruguayo y este se devolvió con un empujón
Nuevo episodio entre Álex Baena y Fede Valverde, esta vez en la Supercopa de España que se está disputando en Arabia, pero sin mayores consecuencias. Corría el minuto 15 del derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid cuando Valverde intentó regatear al exfutbolista del Villarreal, que persiguió al uruguayo hasta agarrarle y cometer falta. Ambos se revolvieron y encararon, recordando el lío que tuvieron hace ya varias temporadas. Valverde zanjó la situación con un fuerte empujón sobre el mediapunta de Roquetas de Mar.
Lo sucedido en 2023
La escena no pasó desapercibida por el precedente que arrastran ambos desde abril de 2023, cuando Valverde fue acusado de propinar un puñetazo a Baena, que jugaba en el Villarreal, tras el triunfo por 2-3 del Submarino. El uruguayo explicó entonces que el futbolista de Roquetas de Mar había hecho comentarios sobre su hijo, tanto durante el encuentro como en la zona de autobuses, en referencia a los graves problemas que había sufrido el embarazo de su pareja, Mina Bonino. Baena negó de manera rotunda esa versión a través de las redes sociales, asegurando que era “totalmente falso” haber pronunciado esas palabras.
El caso acabó con Valverde absuelto en julio de 2023, después de que el Comité de Competición aceptara las alegaciones del Real Madrid. Meses más tarde, Baena abordó el episodio en una entrevista en la SER en la que reconoció el fuerte impacto emocional que le provocó todo lo sucedido, hasta el punto de plantearse dejar el fútbol. “Llegó un momento que mi cabeza explotó”, explicó, detallando el proceso psicológico que atravesó y cómo el apoyo de su entorno y la selección le ayudaron a recomponerse.
Pese a todo, el centrocampista español también dejó la puerta abierta a una reconciliación. “Para crecer, madurar y avanzar hay que saber perdonar”, aseguró, mostrando predisposición a sentarse y hablar con Valverde para cerrar definitivamente un capítulo que, como se vio en la Supercopa, sigue muy presente cada vez que ambos se cruzan en un terreno de juego. Sea como fuere, han vuelto a saltar chispas, pero esta vez todo quedó en el campo.
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- El Niño reparte 200.000 euros por décimo en una tienda de Benicàssim
- Un camión de combustible se estrella en la rotonda de entrada al polígono del Serrallo de Castelló
- Accidente de un camión en Castelló
- El día más frío en Castellón: el termómetro se desploma hasta los -10,4 grados
- Frío intenso en las aulas de dos colegios de Castelló: el motivo por el que se imparten las clases a 2 y 6 grados y la solución del Ayuntamiento
- Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora