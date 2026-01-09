La agenda polideportiva del fin de semana en Castellón: Baloncesto, fútbol sala, balonmano y atletismo

Este es el resumen de la agenda polideportiva de Castellón de este fin de semana.

El Amics, a demostrar por qué es el líder de Segunda FEB

El Amics Castelló recibe mañana al Molina Baslet en el Ciutat de Castelló (12.00)con el objetivo de arrancar la segunda vuelta como terminó la primera:conjugando el verbo ganar para seguir una semana más líder en Segunda FEB. El conjunto dirigido por José Luis Pichel quiere mantener su buena dinámica ante su afición y sumar su 11ª victoria en 14 partidos, un balance que le sitúa como un claro candidato al regreso a Primera FEB, el gran objetivo del club este curso. En frente, un Molina Basket que ocupa la 13ª posición con un balance de 3 victorias y 10 derrotas, por lo que el favoritismo será claro para los locales. En la rueda de prensa previa, el entrenador José Luis Pichel pidió un impulso a su afición:«Queremos que cada vez venga más gente y que venga con la misma actitud de formar parte de esto», señaló en la previa.

El Benicarló buscará asaltar mañana la pista del Salou

Salida sobre el papel asequible, pero no será un partido sencillo para un Maderas Sorlí Benicarló que mañana a las 17.30 se enfrenta al OCA Global CB Salou, colista con dos victorias y once derrotas pero con opciones de darle la vuelta a la situación. Por ello, el equipo del Baix Maestrat deberá respetar al rival y tener la máxima concentración. Novenos (6-7), el Benicarló está situado en una tranquila zona media pero si quiere jugar el play-off deberá dar un paso adelante de aquí a final de temporada.

El Fustecma NBF Castelló se estrena con Pedro Hernández como presidente tras la salida de Valls

Arranca una nueva era para el Fustecma Nou Bàsquet Femení. En una semana movida con el anuncio de la dimisión como presidenta de Lola Valls, un símbolo del club durante los últimos 20 años, será el primer año en el cargo de Pedro Hernández, que tiene el desafío de prolongar el legado de su predecesora. Y vaya primer encuentro para debutar. El equipo azulón se mide hoy a las 19.00 horas ni más ni menos que ante el líder de la Liga Challenge, el Azulmarino Mallorca Palma, invicto con un inmaculado balance de 14 victorias y 0 derrotas. El conjunto castellonense buscará dar la campanada y seguir con su excelente dinámica en una temporada en la que ha ido de menos a más tras un inicio muy complicado. Además, también puede debutar de la base argentina Alma Bouragel, procedente del Estepona de la Liga Endesa y que firma hasta el final de este curso.

El Peñíscola quiere marcharse al parón con un buen sabor de boca

La Primera División de fútbol sala llega a su jornada 17 y no volverá hasta mediados de febrero por el Europeo de Letonia, Litunia y Eslovenia, al que no hay convocados del conjunto azulón. Antes, el Servigroup Peñíscola se enfrenta esta tarde al Quesos El Hidalgo Manzanares (18.00 horas) a domicilio con el reto de sumar tres puntos y seguir remontando posiciones. Tras imponerse en el derbi al Alzira (6-5), los del Baix Maestrat ocupan la 11ªposición con 20 puntos. Los jugadores de Santi Valladares han recuperado el gol y el juego alegre y confían en alargar su racha de resultados contra un Manzanares que lleva una temporada notable. Ha logrado la clasificación para la Copa de España clasificando tercero en el ecuador de la liga. Ahora es 6º con 26 puntos y su propósito es sumar puntos para asegurarse el play-off. Quintela y Rosental seguirán siendo las ausencias por lesión. Informa: Eloy Cerdá.

El Bisontes y el Feme, ante el reto de alejarse de la zona baja

El Bisontes Playas de Castellón visita hoy a las 17.30 horas la pista del Les Corts EF A en el duelo correspondiente a la jornada 16 del Grupo III de Segunda B. El club no atraviesa su mejor etapa y se ha quedado clavado en la zona media, sin aspiraciones de ascenso e intentando alejarse de la zona baja, ya que solo tiene 13, tres por encima del penúltimo puesto.

Por su parte, el Feme recibe al Futsal Cartonajes Pans Mataró a las 16.00 en Chencho. Al igual que el masculino, también está en la parte baja, pero en este caso en Segunda División.

Atletismo

El Campeonato Autonómico de cros arranca mañana en Xátiva

La Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV) da el pistoletazo de salida a su renovado Circuito Autonómico de Cross , que este año llega con más premios y ocho citas repartidas por toda la Comunitat Valenciana. La primera competición se celebrará mañana en Xàtiva, marcando el inicio de un calendario que recorrerá también Vila-real, Alcoy, Castellón, Utiel, Vinaroz, Benicarló y Dolores, con la posibilidad de incorporar nuevas sedes. Xàtiva será el punto de partida de un circuito que promete emoción, estrategia y mucha velocidad sobre el barro de la Comunitat.

Ndikumwenayo, hoy en el Mundial de Cross

El playero Thierry Ndikumwenayo será uno de los tres representantes del Facsa Playas de Castellón en el Mundial de cross que se disputará hoy en Tallahassee (Florida, Estados Unidos), junto a los sub-20 Alejandro de la Viuda y Mara Rolli. Thierry sueña con terminar entre los 10 primeros, con la victoria reservada (de cumplirse los pronósticos) bien al ugandés Jacob Kiplimo o al etíope Berihu Aregawi Este Campeonato del Mundo podrá seguirse en directo en Teledeporte y RTVE Play. Las mujeres sub-20 (6 km) empiezan a las 16.20 (hora peninsular española) y los sub-20 (8 km), a las 16.55. En cuanto a la carrera masculina absoluta, será a las 18.20.

Balonmano

El Balonmano Castellón recibe hoy al Mislata (17.00 horas)

El Balonmano Castellón afronta la 16ª jornada de Primera División Masculina recibiendo al Club Balonmano Mislata (17.00 horas) en el Fernando Úbeda. Coqueteando con los puestos bajos, el equipo de la capital de la plana deberá mostrar su mejor versión para derrotar al quinto clasificado. En División de honor Plata Femenina, el Club Almassora Balonmano recibe esta tarde al Handbol Sant Joan Despí (19.00), mientras que mañana el Handbol Onda se cita con el Handbol Sant Quirtze a domicilio (12.30 horas).

Motor

El Dakar descansa hoy y mañana vuelve para el tramo final

Tras las primeras seis etapas, el Dakar 2026 se toma hoy un día de descanso y volverá con más fuerza mañana para afrontar la segunda fase (siete etapas). Respecto a la jornada de ayer, en coches ganó Nasser Al Attiyah. Nani Roma fue quinto (5:31) y Carlos Sainz, sexto (6:33). La general también pasa a manos de Nasser, quien tiene seis minutos sobre Lategan, nueve sobre Nani y casi 12 sobre Carlos. Respecto a las motos, Daniel Sanders marcó el mejor tiempo, pero una sanción por un doble exceso de velocidad mandó la victoria a manos de Ricky Brabec. El castigo a Sanders mantiene con vida a Tosha Schareina, cuarto en la general a 12 minutos.