Onda reconoce el esfuerzo y el talento de sus deportistas en la gala anual de entrega de diplomas

El Ayuntamiento de Onda ha celebrado este viernes la tradicional gala institucional de reconocimiento a los deportistas de élite, jóvenes promesas y sénior femenina, un acto que tuvo lugar en La Campaneta Factoría Cultural y que reunió a numerosos deportistas, familiares y representantes municipales. Una cita ya consolidada en el calendario local que sirvió para poner en valor el talento deportivo ondense y el esfuerzo, muchas veces silencioso, que hay detrás de cada trayectoria.

Durante el acto, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Onda, José Vicente Iserte, fue el encargado de entregar diplomas a 65 deportistas, que han destacado por su dedicación, resultados y proyección en distintas disciplinas deportivas. En su intervención, Iserte subrayó la capacidad de sacrificio y organización que exige compaginar la práctica deportiva con los estudios o la vida profesional. «Detrás de cada diploma hay muchas horas de esfuerzo, constancia y valores que son un orgullo para Onda y que merecen el respaldo de su Ayuntamiento».

Una entretenida tertulia

Como principal novedad, la gala incluyó una entretenida tertulia protagonizada por Lorena Madueño y el joven ondense Pau Nacenta, quienes compartieron con el público su experiencia en la disciplina de OCR (Obstacle Course Racing), una modalidad deportiva de gran exigencia tanto física como mental. Ambos deportistas repasaron su trayectoria en competiciones nacionales e internacionales y ofrecieron una visión de un deportista de alto nivel.

Durante la conversación, Madueño y Nacenta abordaron aspectos clave como la constancia en los entrenamientos, la gestión del esfuerzo, la disciplina y la importancia de saber equilibrar la vida personal y profesional con el deporte de rendimiento. Asimismo, reflexionaron sobre el papel de la motivación, el apoyo del entorno y la relevancia de las nuevas generaciones en el futuro del deporte, trasladando un mensaje inspirador a los más jóvenes.

El acto continuó con la entrega de diplomas a los deportistas reconocidos en las categorías de élite, jóvenes promesas y sénior femenina, una línea de apoyo que el ayuntamiento mantiene de forma firme para seguir impulsando la carrera deportiva de las mujeres.

Este reconocimiento se enmarca en el programa municipal de becas deportivas, mediante el cual el consistorio ha destinado hasta 30.000 euros para apoyar a deportistas locales en gastos federativos, desplazamientos y material deportivo, reforzando su compromiso con el deporte. Y así, Onda volvió a demostrar su orgullo por el deporte local.