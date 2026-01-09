¿Podrá romper el Villarreal B el gafe en el Jesús Navas ante el Sevilla Atlético?
Los de Albelda buscan la segunda victoria del año (19.00 h) para seguir mirando hacia arriba
El Villarreal B busca reducir la distancia que hay con las plazas de privilegio de la clasificación y para ello deberá salir airoso esta tarde (19.00)ante el Sevilla Atlético en el estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva. Un duelo contra un conjunto sevillista que ha mejorado y está en la zona media de la clasificación, lo que dificultará aún más este encuentro.
Los amarillos buscarán encadenar la segunda victoria consecutiva, algo que solo se ha producido una vez a lo largo de la temporada. Los de Albelda llegan impulsados tras el gran primer tiempo que hizo el pasado domingo frente al Marbella, en el Mini Estadi. Ahora el reto no es otro que intentar ganar en un campo donde ha perdido las dos veces que ha acudido, ambas por 2-1.
Para afrontar este partido, David Albelda contará con algunas novedades. Todavía no está al 100% el colombiano Luis Quintero, se mantiene con molestias Barry y se perderá esta cita por sanción el mediocentro Thiam Cheik, expulsado con roja en el último partido. El que está de vuelta es el delantero argentino Facundo Viveros tras cumplir sanción.
El Sevilla Atlético, por su parte, cambió de entrenador tras la décima jornada. Jesús Galván aceptó el reto de entrenar al Mirandés en Segunda y su puesto lo ha ocupado Luciano Martín Toscano Luci. Los números del filial sevillista en casa son cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas.
