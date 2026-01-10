La crónica | El Servigroup Peñíscola se marcha al parón con una dura derrota en Manzanares (6-3)
Los del Baix Maestrat fueron a remolque a lo largo del partido y dieron demasiadas facilidades cuando consiguieron empatar
Eloy Cerdà
Fin a la racha de cinco partidos consecutivos sin perder en liga para el Servigroup Peñíscola. Este sábado salió derrotado en su visita al Quesos El Hidalgo Manzanares (6-3) en un partido igualado en el que los jugadores de Santi Valladares no terminaron de estar acertados, especialmente tras conseguir empatar el marcador en varias ocasiones. Con ello el Peñíscola llega al parón de un mes de la liga 12º clasificado con 20 puntos.
La primera mitad fue un intercambio de golpes constantes. El Manzanares se puso por delante en el minuto 5 con un gol de Raúl Campos tras hacerse con la pelota en la presión sobre Juanico. Dos después el Peñíscola empataba mediante Víctor Pérez rematando delante de la portería una una jugada de falta. Tenía más presencia en el área contraria el Peñíscola, que tuvo dos claras ocasiones para avanzarse en el marcador.
Cuando el partido iba por el minuto 12 Daniel encontró el disparo desde la frontal del área que avanzaba de nuevo a los locales (2-1) entrando la pelota pegada al palo. En una jugada de combinación Cristian empujó el balón a gol terminando la acción en el segundo palo para empatar (minuto 15). Nada más sacar de centro llegó la respuesta local con un gol de Toni de tiro raso lejano.
El partido era un toma y daca de llegadas de peligro. En el 18, Pablo Muñoz empató 3-3 con un golazo al librarse de un rival con una finta y marcar superando al portero con una vaselina. Pero... se repitió la historia. En el siguiente ataque del Manzanares Daniel adelantaba de nuevo a los manchegos (4-3) con un golpeo potente a la escuadra.
Segunda parte
Al empezar la segunda parte Elías marcó para el Peñíscola en el segundo palo. Los colegiados anularon el tanto, y lo ratificaron en el VIR, porque la pelota tocó en los brazos del sevillano pese a tenerlos pegados al cuerpo. Apretaron los jugadores de Santi Valladares buscando un nuevo empate con varios intentos más de Elías y Matheus.
Se puso más difícil en el minuto 30. Raúl Campos situaba el 5-3 en un rechace de pelota al larguero de Daniel. Ese tanto hizo mella en un Peñíscola al que a partir de ahí le costó generar ocasiones. Sus acercamientos más peligrosos no llegaron hasta el último minuto con el portero-jugador. Juanqui falló a puerta vacía y Antonio Navarro despejó dos disparos de Elías y Matheus.
Humberto consiguió el sexto gol del Manzanares a pocos segundos del final para cerrar el partido.
Ficha técnica
-MANZANARES:Antonio Navarro, Toni, Eloy de Pablos, Álvaro y Daniel. También jugaron:Raúl Campos, Javi Alonso, Robles, Humberto, Antoñito, Khalid
-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA:Gus, Cristian, Elías, Víctor Pérez y Diego Sancho.También jugaron: Araya, Pablo Muñoz, Juanico, Juanqui, Matheus, Lucas Rocha, Flores, Saladié
-ÁRBITROS:Alberto Sarabia (Andalucía) y Antonio Navarro (Cataluña).Tarjetas amarilla:Diego sancho (17’), Javi Alonso (17’), Juanqui (29’), Pablo Muñoz (31’), Flores (38’)
-GOLES: 1-0Min.5:Raúl Campos; 1-1 Min.7: Víctor Pérez; 2-1 Min.12: Daniel; 2-2 Min.15: Cristian; 3-2 Min.15: Toni; 3-3 Min.18: Pablo Muñoz; 4-3 Min.18: Daniel; 5-3 Min.30: Raúl Campos; 6-3 Min.40: Humberto
-PISTA: Manzanares Arena
-PÚBLICO: 1600 espectadores
