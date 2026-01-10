FINAL DE LA SUPERCOPA
Xabi Alonso, sobre la presencia de Mbappé en la final: "No somos kamikazes, solo asumimos riesgos medidos"
El entrenador blanco no despeja la duda sobre la presencia del francés en la final de la Supercopa: "Veremos si está para jugar de inicio o un poco menos"
Así fue la semifinal: El Real Madrid sobrevive una noche más para jugarse la Supercopa con el Barça
Las dudas se le acumulan a Xabi Alonso para la final de la Supercopa. Los numerosos problemas físicos que está padeciendo la plantilla del Real Madrid abre como pocas veces la alineación del primer clásico de 2026. Asencio, Rüdiger y Rodrygo se retiraron tocados de la semifinal, Carvajal, Huijsen y Trent acaban de regresar de la enfermería... Y luego está Mbappé.
"Veremos si está para jugar de inicio o un poco menos", ha dicho el técnico vasco sobre su estrella, que llegó el viernes por la noche a Yeda tras perderse la semifinal. Se quedó en Madrid tratando sus molestias y ahora se alista para la final, algo que el club ya tenía previsto en el caso de ganar al Atlético, como así fue.
Mbappé está "mucho mejor"
"Está mucho mejor, pero tomaremos la decisión después del entrenamiento", ha explicado Xabi Alonso, remarcando que solo asumirán "riesgos medidos": "Hay que medirlo. Tomamos las decisiones entre el jugador, los técnicos y los médicos. No somos kamikazes cuando tomamos estas decisiones".
Con el francés o sin él en el once, el Barça asume el rol de favorito en la final. Aunque, al igual que había hecho Flick unos minutos antes, Alonso ha rechazado las etiquetas de ese tipo. "Es un solo partido, una final, estamos centrados en lo que tenemos que hacer y en cómo jugar", ha afirmado, reconociendo que una victoria "puede tener un gran impacto para lo que queda de temporada".
La situación de Vinícius
Otro de los nombres propios en el Real Madrid es el de Vinícius, tras una semifinal de bajo rendimiento, marcada por su acalorada discusión con Simeone en la banda: "Es un jugador muy emocionarle, hay que saber tocarle. Volverá a jugar a un gran nivel y a ser diferencia. Recuerdo finales en las que ha sido decisivo y se presenta ahora un partido grande. Ojalá le veamos sonreír, con esa alegría que tiene".
Enfrente, un Barça que recupera a Lamine, "un futbolista diferente, desequilibrante", y al que ganó en su único precedente en el banquillo del Bernabéu. "De la derrota contra el Atlético decíamos que no era una referencia, pero sin olvidarlo. Con el clásico, igual. Va a ser un partido con momentos para todo", ha analizado el vasco.
