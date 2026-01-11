El Amics Castelló impone su ley en el Ciutat y suma una victoria incontestable ante el Molina para seguir líderes (73-52)

El Amics Castelló se impuso de manera contundente al Ciudad Molina Basket por 73-52 en el primer partido de la segunda vuelta. El conjunto castellonense, liderado por unos sensacionales Russell, autor de 20 puntos, y Tamayo, que firmó 17, dominó el encuentro de principio a fin, hizo disfrutar a la afición y sumó una victoria que le permite seguir en lo más alto de la tabla.

El partido arrancó con buen ritmo por parte de ambos equipos. El Amics encontraba situaciones cómodas de anotación bajo la dirección de Fàbrega y el acierto de Russell, mientras que los visitantes aprovechaban la movilidad de sus exteriores para mantenerse cerca en el marcador en los primeros compases (12-8, min. 5). En los minutos siguientes el ritmo anotador bajó, con ambos conjuntos aumentando la intensidad defensiva, y tan solo la clarividencia de Russell y Fàbrega permitió a los locales cerrar el primer cuarto por delante (19-15, min. 10).

Segunda parte

En el segundo periodo, el Amics Castelló subió el listón y, de nuevo liderado por un inspirado Russell, que alcanzó los 17 puntos al descanso, estiró la diferencia rápidamente hasta superar los dobles dígitos (31-18, min. 14). Los buenos minutos de energía de Víctor Rodríguez permitieron a los locales no bajar la intensidad defensiva; el canterano, además, anotó sus primeros puntos del curso. Tamayo y Bah se sumaron al festival ofensivo para que la renta no dejara de crecer hasta sobrepasar los 20 puntos al descanso (45-20, min. 20).

Tras el paso por vestuarios, el Amics mantuvo la misma dinámica con un parcial inicial de 5-0 liderado por dos canastas de Tamayo, mientras Russell seguía a lo suyo, castigando desde la línea de tres (53-23, min. 24). Los locales no bajaban el ritmo y hacían las delicias de la afición del Ciutat de Castelló, aunque en el tramo final del tercer cuarto llegó una lógica relajación que permitió al Ciudad Molina Basket firmar un parcial de 0-7, sacando orgullo ante el vendaval local. Aun así, el tercer cuarto dejó el partido prácticamente sentenciado (62-38, min. 30).

En el último periodo, Pichel dio minutos a David Sáez, canterano castellonense que en su primera acción levantó al pabellón con un triple, y Luca García, otro jugador de la cantera, debutó oficialmente con el primer equipo. Con el encuentro decidido, ambos conjuntos firmaron una tregua en los últimos minutos y la victoria se quedó en Castellón para un Amics que suma su undécima victoria del curso y continúa coliderando la clasificación (73-52, min. 40).

Ficha técnica

73 AMICS CASTELLÓ: Fàbrega (11), Rusell (20), Tamayo (17), Andreatta (5), Ken Issanza (5) –cinco inicial–; Luca García (0), Faner (4), Newton (-), Bah (5), Pedro García (0), Saéz (3) y Rodríguez (2). 15 faltas. Sin eliminados.

52 CIUDAD MOLINA BASKET: Timoner (8), Campeny (8), Voltios (7), Toledo (1), Mukendi (4) –cinco inicial–; Duval (9), Cascales (2), López (-), Martínez (2), Parra (2), Miladinovic (2) y Tavelli (7). 16 faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: Xavier Girbal y Alejandro Climent.

PARCIALES: 19-15, 26-5, 18-18, 10-14.

INCIDENCIAS: Partido celebrado en el pabellón Ciutat de Castelló con alrededor de 1000 personas en las gradas.