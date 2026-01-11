El Barça atropella al Covirán Granada para celebrar el billete para la Copa

El Barça pasó por encima del colista de la Liga Endesa, el Covirán Granada (108-71) que solo le aguantó un cuarto a los blaugrana, celebrando los de Pascual su pase a la Copa del Rey con su novena victora consecutiva. El reto ahora es acabar entre los cuatro primeros que deben certificar en las próximas jornadas.

En un ambiente más relajado de lo habitual en el Palau después que el Barça asegurase su puesto en la Copa la noche anterior, el duelo ante el colista, el Covirán Granada, empezó con igualdad, consciente los blaugrana con su superioridad y sin prisa por demostrarla.

Un inicio al ‘tran tran’ del Barça (10-13) que no le gustó al más exigente de todos, el técnico Xavi Pascual. Dos acciones de Norris, una en ataque y otra en defensa, que no le complacieron, le llevaron al banco rápido para dar entrada a Tornike Shengelia.

Joel Parra salió en el quinteto titular y mostró su buen momento / DANI BARBEITO

Con la diferencia inicial entre ambos equipos (ocho victorias seguidas del Barça por ocho derrotas consecutivas del Granada), lo lógico es que los blaugrana se lo tomaran con calma. Todo debía caer por su propio peso en un Palau que registró una de las entradas más discretas de la temporada (5.082 espectadores).

Pascual mueve al equipo

Pascual ya había cambiado el quinteto por completo en busca de la mejor combinación ante un Granada que aguantaba el tipo (15-15) y que lograba cerrar el primer parcial con un resultado más que honroso (26-22) con Punter y Parra como máximos anotadores (7).

Miles Norris realizó algunas acciones espectaculares ante el Covirán Granada / DANI BARBEITO

Esa laxitud de los blaugrana permitía al cuadro granadino seguir cerca (31-27). El Barça tenía que implementar una marcha más si quería romper el partido más pronto que tarde.

Laprovittola empezaba a carburar desde el triple (2 de 2) y empezó a marcar diferencias poco a poco (36-27 m.13). Pascual daba minutos a Juani Marcos, el jugador con menor presencia en el equipo blaugrana.

Partido resuelto al descanso

El Barça se animó y mejoró su defensa al tiempo que caían los triples con un Punter muy inspirado (12) para ampliar el margen a un 43-29 que empezaba a marcar el camino del trriunfo mucho antes del descanso (m.15).

Kevin Punter fue el más destacado en la primera mitad con 12 puntos / DANI BARBEITO

Un triple de Miles Norris llevaba al Barça a su máxima (51-31) sin apenas despeinarse. Sólo necesitó subir un peldaño el nivel defensivo para abrir claras diferencias a las que un limitado Covirán no podía responder.

Hasta Juani Marcos y de nuevo Norris se añadían al festival ofensivo con dos nuevos triples y la máxima al descanso conun parcial de 35-12 que dejaba más que resuelto el duelo en el Palau (61-34).

El Barça no afloja

Lejos de bajar la guardia ante un resultado tan abultado, el Barça siguió a apretando a indicaciones de Pascual. Youssoupha Fall se lo pasaba en grande recibiendo buenos balones interiores, con la renta alcanzando los 30 (69-39).

Laprovittola, en una acción del encuentro ante el Covirán Granada / DANI BARBEITO

Un triple de Cale y otra acción de Fall llevaba la diferencia a los 35 (74-39) en lo que se estaba convirtiendo en todo un atropello al conjunto nazarí que ya hubiera dado por cerrado el duelo tras el tercer cuarto (86-50).

Con el partido resuelto, minutos para los menos habituales como Fall (15) para dejar pasar los minutos y cerrar la victoria más fácil de la temporada (108-71) a la espera del duelo ante el Madrid, esta vez de Euroliga en el Movistar Arena, este próximo viernes. Seguro que será una historia bien diferente.