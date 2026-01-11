Resumen de juveniles: El Castellón estuvo a punto de dar el pleno para los equipos castellonenses

Dos triunfos y un empate entre los tres representantes provinciales en División de Honor juvenil. Roda y Villarreal se llevaros los tres puntos, pero el Castellón se conformó con empatar ante un buen Albacete Balompié (2-2), igualando un 0-2 en contra y rozando la remontada en la recta final del partido tuvo dos ocasiones para haber materializado el 3-2 para los muchachos de Luis Cubedo.

Los albinegros finalizaron la primera parte ante el Albacete con empate (0-0). Antes de cumplirse el primer minuto de la segunda parte llegaría el 0-1 anotado por Carlos González. Una ventaja que amplió Álvaro González para los manchegos. Fue a raíz de este gol cuando el Castellón reaccionó y se marchó a por todas. Aaron Blanco puso el 1-2 en el minuto 58 y Antonio Guerra igualó (2-2) a falta de siete minutos para el final. De ahí al minuto 96 los albinegros tuvieron dos buenas llegadas, pero no acertaron en los últimos metros.

El albinegro Joan Galán, que participó mucho en ataque, pelea el balón con un rival. / Juan Francisco Roca

El resto

El Villarreal de Pepe Reina sufrió para ganar en el campo del Jove Español (0-1). La escuadra vila-realense, que generó peligro y dominó, se topó con un rival muy luchador que vendió cara la derrota. El único gol del partido llevó el sello del mediocentro Manu Portela en el minuto 79 de partido.

El Roda, por su parte, resolvió su partido contra el Real Murcia en la segunda parte (0-4). Al descanso se llegó con el 0-0 en tierras murcianas. En la reanudación fue cuando llegaron los goles el primero en el minuto 46 obra de Diego Vázquez, y después Jorge Carrasco, Hugo García y en el minuto 91 Christian Rocha firmaron los goles del amplio triunfo de los gualdinegros.

Antonio Guerra firmó el 2-2 y corre hacia el centro del campo con el balón en la mano. / Juan Francisco Roca

Próxima jornada

El próximo fin de semana no habrá competición en División de Honor. La competición se reanudará el fin de semana del 24-25 de enero. Los tres representantes provinciales jugarán sus partidos en sábado por la tarde. El primero en competir será el Castellón que visitará al UCAM Murcia en el campo Santiago el Mayor, a las 16.00 horas. El Villarreal recibirá al Levante en el Mini Estadi a las 16.30 horas, en lo que será uno de los platos fuertes del fin de semana. El Roda, por su parte, recibirá al Alboraya en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, a partir de las 18.15 horas.