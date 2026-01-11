Resumen Lliga Comunitat | El Almazora y el Nou Jove, los únicos que lograron celebrar la victoria

Las dos únicas alegrías del fin de semana fueron las que ofrecieron el Almasora y el Nou Jove/Ripollés. Otros dos pesos pesados del fútbol provincia, Burriana y Onda, encajaron nuevas derrotas, lo mismo que el Alqueries. Por su parte, l’Alcora sumó un trabajado empate en el campo del Tavernes de la Valldigna.

El Almazora sólo necesitó un minuto para encarrilar su triunfo en el campo del Paiporta (0-3). Llatzer Caparrós abrió el marcador y antes del descanso el talentoso Luis Marcelino amplió la ventaja para los blanquinegros. Luego Iker Romero cerró el marcador. También celebró la victoria el Nou Jove/Ripollés en el campo del Manises (1-2). Valieron los goles que anotaron Navarro y Moha.

El Alqueries fue derrotado por el Acero en el renovado campo de El Fornás. / Alqueries CF

Por otra parte, el Burriana cayó derrotado en el campo del Requena (2-1). A pesar de que el equipo de Óscar Calleja marcó primero (Quique Bernat, en el minuto 77) luego los valencianos levantaron el marcador con goles de Álex Cardona y Javi Prado. El Onda, que encajó un gol en el minuto 4 en el campo del Patacona (1-0), no fue capaz de reaccionar y firmó la derrota. El gol local fue de Nico Alonso.

Finalmente, l’Alcora sumó un punto de su visita al feudo del Tavernes de la Valldigna tras no deshacer el 0-0 inicial