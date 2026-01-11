Resumen Lliga Comunitat | El Almazora y el Nou Jove, los únicos que lograron celebrar la victoria
Onda, Burriana y Alqueries encajan derrotas; l’Alcora empata ante el Tavernes
Las dos únicas alegrías del fin de semana fueron las que ofrecieron el Almasora y el Nou Jove/Ripollés. Otros dos pesos pesados del fútbol provincia, Burriana y Onda, encajaron nuevas derrotas, lo mismo que el Alqueries. Por su parte, l’Alcora sumó un trabajado empate en el campo del Tavernes de la Valldigna.
El Almazora sólo necesitó un minuto para encarrilar su triunfo en el campo del Paiporta (0-3). Llatzer Caparrós abrió el marcador y antes del descanso el talentoso Luis Marcelino amplió la ventaja para los blanquinegros. Luego Iker Romero cerró el marcador. También celebró la victoria el Nou Jove/Ripollés en el campo del Manises (1-2). Valieron los goles que anotaron Navarro y Moha.
Por otra parte, el Burriana cayó derrotado en el campo del Requena (2-1). A pesar de que el equipo de Óscar Calleja marcó primero (Quique Bernat, en el minuto 77) luego los valencianos levantaron el marcador con goles de Álex Cardona y Javi Prado. El Onda, que encajó un gol en el minuto 4 en el campo del Patacona (1-0), no fue capaz de reaccionar y firmó la derrota. El gol local fue de Nico Alonso.
Finalmente, l’Alcora sumó un punto de su visita al feudo del Tavernes de la Valldigna tras no deshacer el 0-0 inicial
- Tres grandes de la cerámica de Castellón se unen para mejorar la eficiencia energética del sector
- Las principales obras que despegarán en Castellón este 2026
- El Desert de les Palmes bajo la nieve: el día que la Borrasca Filomena congeló Castellón
- Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria
- El desierto demográfico avanza en Castellón: los pueblos con menos de 10 vecinos por cada 140 campos de fútbol
- La historia se repite: párkings como refugio de los 'sintecho' en Castelló
- Crímenes olvidados de Castellón: ¡Qué viene el toro! El Rosario de la Aurora de Cinctorres
- Vinaròs invertirá 545.000 euros en la remodelación de la plaza de la Amera: Así quedará