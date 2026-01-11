Resumen Tercera RFEF | El Roda golea al Crevillente y el Villarreal C pierde en Torrellano en el minuto 91

Una de cal y otra de arena en la jornada dominical para los equipos provinciales. El Roda doblegó al Crevillente en la recta final de su partido y el Villarreal C no tuvo el día y siempre fue a remolque en su visita al Torrellano y encajó el 3-2 final en el minuto 91, para sumar dos derrotas consecutivas. El sábado no fue nada positivo porque tanto el Soneja como el Vall de Uxó también hincaron la rodilla.

El Roda recibía al Crevillente en la Ciudad Deportiva Pamesa y al final el equipo de Miguel Ángel Muñoz se llevó los tres puntos (3-0). Un partido donde los gualdinegros poco a poco fueron imponiendo su ley. En la primera parte no se vieron goles. El domingo de los vila-realenses quedó en nada en los metros finales. Se llegó con el 0-0 inicial.

Joel Rodríguez fue el autor del primer gol del Roda ante el Crevillente. / CD Roda

En la segunda parte el dominio del Roda fue a más con el paso de los minutos. El conjunto crevillentino, que fue perdiendo gas, se fue desmoronando a raíz de encajar el 1-0 en el minuto 72 por mediación del ariete canario Joel Sánchez. Luego se puso más tierra por medio con el tanto del joven lateral castellonense Héctor Royo, a pesar cuatro minutos después del primer golpe. El 3-0 lo firmó el delantero porteño Adrián Morón en el minuto 82.

El Roda suma dos triunfos consecutivos y con ello se consigue salir de los puestos de descenso que hasta hace pocos días estaba hundido en la tabla clasificatoria junto al Soneja.

Héctor Royo, que está en u gran momento de forma, también tuvo su cita con el gol. / CD Roda

Derrota ‘grogueta’

El Villarreal C tenía un desplazamiento complicado en el campo del Atlético Torrellano y al final sufrió una derrota cruel en el minuto 91, aunque casi siempre estuvieron por detrás en el marcador los vila-realenses de David Cifuentes, que se están en un momento delicado, con tres partidos sin ganar y dos derrotas consecutivas. Perdieron en el minuto 85 ante el Hércules B en el Mini Estadi el pasado miércoles y este domingo cedieron ante el Torrellano en el minuto 91.

Kiko Caler, el hombre del partido adelantó al Torrellano en el marcador en el minuto 21, y en el 32 el extremo Nízar consiguió establecer la igualada. Con ese 1-1 se llegó al descanso. Nada más arrancar la segunda parte Abel Mellado adelantó a los alicantinos. El argentino Nico Barattucci, máximo goleador del filial, firmó las tablas a once minutos para el final. Y lo dicho, con el tiempo cumplido repitió Kiko Caler para el 3-2 final.

El Roda realizó un buen partido y en la recta final lo transformó en goles. / CD Roda

Con estas tres jornadas seguidas sin ganar, la escuadra de la Plana sale de los puestos de ‘play-off’ de ascenso. Toca buscar una pronta reacción para no alejarse de los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria.

Turno para el Vall de Uxó

El Vall de Uxó, que el sábado perdió en casa frente al Utiel (0-1) con un gol de Pablo Morgado en el minuto 95, jugará este miércoles su partido aplazado frente al Jove Español, en el campo José Mangriñán, a partir de las 19.00 horas.