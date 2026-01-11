Dakar 2026
Schareina se aleja del Touareg
Sanders se afianza en el liderato de motos y Benavides, ganador de la séptima etapa, desbanca al español del tercer puesto de la general. Tosha cede ya 15 minutos
La ‘resaca’ de la jornada de descanso ha afectado más a unos que a otros en el Dakar. Daniel Sanders (KTM) sigue líder imparable en motos y ahora con mayor renta respecto a sus dos directos rivales de Honda, Ricky Brabec y Tosha Schareina.
El valenciano se ha caído del podio virtual del Dakar, superado por el argentino Luciano Benavides, que ha sido el más rápido en meta y ha ascendido al tercer puesto de la clasificación.
Schareina ha sufrido abriendo pista junto a su compañero Brabec en la séptima etapa, una larga especial de 459 km. Un error de navegación en los compases iniciales de la etapa ha dejado expuestos a los dos pilotos de Honda. Tosha ha completado la especial en octava posición, a más de seis minutos (a 15:06 en la general) lo que le deja un poco más lejos del sueño del Touareg.
Inalterable
Sanders, vigente campeón, ha mantenido un ritmo constante, aunque sin asumir tantos riesgos de su compañero Benavides. El australiano ha acelerado solo en los últimos kilómetros y ha alcanzado a Schareina y Brabec en la antesala de meta, en el km.417, para pasar a abrir pista en solitario, acaparando bonificaciones.
A pesar de encajar una sanción de seis minutos el viernes en la sexta especial, justo antes del parón, ‘Chucky’ no perdió la concentración y hoy, en la reanudación de la carrera, ha gestionado a la perfección la especial para acabar ampliando notablemente las distancias al frente de la general.
La diferencia con Brabec a la salida del día era de solo 45”, pero el estadounidense, al contrario que el australiano, ha ido de más a menos a lo largo del la etapa y aunque conserva la segunda posición global, está ya a 4’25” . Luciano Benavides acecha ya al piloto de Honda y se sitúa a 4’40” de Sanders, que encara la última semana del Dakar 2026 con máximas posibilidades de revalidar la corona.
Para Schareina, a más quince minutos, no está todo perdido, pero la realidad es que tiene muy complicado aspirar al triunfo en una categoría donde la igualdad es extrema y Sanders no falla
