El ambicioso calendario deportivo de un municipio de Castellón para el 2026

El Ayuntamiento de Sant Jordi ha presentado el calendario deportivo para 2026, una de las programaciones más completas de los últimos años, que sitúa al municipio como un referente en la promoción de los hábitos de vida saludables, el apoyo al tejido deportivo local y la atracción de turismo vinculado al deporte.

Primer trimestre

La agenda arrancará a finales de enero con el acto de presentación de los equipos del CP Sant Jordi–Panorámica, dando paso a un intenso primer trimestre marcado por el pádel y las pruebas populares. Durante los meses de febrero y marzo se celebrarán varias americanas de pádel, torneos exprés y pruebas como la carrera de orientación, consolidando una oferta accesible para todos los niveles y edades.

Antes del verano

La primavera será uno de los periodos con mayor actividad, con citas destacadas como el Open de Pádel CP Sant Jordi–Panorámica, el torneo de petanca, charlas y mesas redondas con profesionales del mundo del pádel, así como la marcha y carrera 10K, una de las pruebas más participativas del calendario. Además, eventos como las 12 horas multideportivas o las americanas nocturnas refuerzan el carácter popular y social del deporte en el municipio.

En los meses de mayo y junio, Sant Jordi volverá a convertirse en escaparate deportivo y turístico con eventos de gran proyección, como el Porsche Castellón Experience, además de finales de curso y temporada vinculadas a las escuelas y clubs locales, poniendo en valor el trabajo que se realiza durante todo el año desde la base.

El estío

El verano mantendrá el pulso deportivo con pruebas consolidadas como las americanas nocturnas de pádel, torneos de petanca, carreras de obstáculos como la Crazy Jump Race o citas ya emblemáticas como el Súper Megalodón y las 12 horas multideportivas, actividades que combinan deporte, ocio y convivencia.

Después del verano

Tras el periodo estival, el calendario continuará con propuestas de alto nivel como el Open Pádel Hello Winter, el Mediterranean Epic Gravel o el PGA de España, eventos que sitúan a Sant Jordi en el mapa del deporte nacional e internacional. El otoño se completará con nuevas americanas de pádel, torneos populares y pruebas dirigidas tanto a menores como a adultos.

El gravel llega con fuerza a Castellón: Alejandro Valverde, Samuel Sánchez y Luis León Sánchez, en la línea de salida / MEDITERRÁNEO

Tramo final

El año deportivo se cerrará en diciembre con el Open Pádel Navidad y las 12 horas multideportivas Good Bye 2026, poniendo el broche final a un año marcado por la actividad constante y la participación.

Las valoraciones

El alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez Cifre, ha destacado que “este calendario no es fruto de la casualidad, sino de una apuesta firme y continuada por el deporte como eje de salud, convivencia y desarrollo local”.

La presidenta de la Diputación, Barrachina (d), junto al diputado de Deportes, Iván Sánchez (i). / DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

“El Ayuntamiento respalda de forma decidida a los clubes locales, que son el motor de muchas de estas actividades; y, al mismo tiempo, impulsa competiciones que atraen a visitantes y generan un importante retorno turístico y económico para el municipio”, ha señalado el alcalde.

Iván Sánchez Cifre ha subrayado que “invertir en deporte es invertir en bienestar y en futuro". "Queremos que Sant Jordi sea un pueblo activo durante todo el año, donde el deporte forme parte del día a día de vecinos y visitantes”, ha indicado.