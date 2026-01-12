De la cerámica al ciclismo: Onda, final de una prueba que proyecta Castellón al mundo

Onda será la meta del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica, una de las pruebas ciclistas de mayor proyección internacional del calendario, que se celebrará el próximo 24 de enero del 2026 y que culminará su recorrido en la ciudad, epicentro de la innovación cerámica mundial.

El municipio ondense será el escenario del emocionante final de una carrera que une deporte, territorio e identidad, recorriendo enclaves emblemáticos de la provincia y conectando la tradición industrial cerámica con paisajes de gran valor natural y patrimonial.

Carmina Ballester, con representantes de la organización del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica. / AYUNTAMIENTO DE ONDA

Valoraciones

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado la estrecha vinculación de la ciudad con los valores que representa esta prueba ciclista y ha señalado que “Onda es ciclismo y es cerámica, porque ambas disciplinas comparten valores". "Somos esfuerzo y somos inconformismo. Somos sacrificio y somos espíritu de superación. Somos coraje y somos trabajo en equipo por alcanzar una meta común”, ha condensado.

Ballester ha subrayado además que “por eso, esta emocionante carrera no podía tener mejor final que en la ciudad cuna de la innovación cerámica mundial”, poniendo en valor la proyección internacional que supone el evento para el municipio.

En este sentido, la alcaldesa ha añadido que “es un orgullo que miles de espectadores en directo y millones de aficionados de todo el mundo a través de la televisión puedan comprobarlo en cada edición, desde el músculo de nuestras empresas a la belleza poética de nuestros paisajes como la Serra d’Espadà, el embalse del Sichar o el castillo de las 300 torres”.

Las mejores imágenes de Gran Premio de Castellón-Ruta de la Cerámica de ciclismo / Kmy Ros

Más a fondo

El final del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica en Onda refuerza el posicionamiento del municipio como sede de grandes eventos deportivos internacionales, al tiempo que actúa como escaparate de su liderazgo industrial, su patrimonio histórico y su entorno natural.

Más allá del ámbito deportivo, la llegada de la prueba a Onda supone un importante impulso para la promoción turística y económica de la ciudad, contribuyendo a la desestacionalización y atrayendo visitantes en una época clave del año.

La elección de Onda como meta consolida su papel como referente del deporte, la innovación y la cerámica; y reafirma su compromiso con eventos que proyectan la identidad del territorio a nivel nacional e internacional.

El Movistar Team será uno de los seis equipos de categoría WorldTour presentes en el tercer Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica. / GRAN PREMIO CASTELLÓN-RUTA DE LA CERÁMICA

Recorrido

La carrera realizará un primer paso por la localidad hacia las cuatro de la tarde del día 24, mientras que la llegada a meta está prevista en torno a las 16.30 horas.

La salida será desde Castelló (parque Ribalta) sobre las 9.00 horas. Tendrá un recorrido de 171,7 kilómetros, con unos 2.500 metros de desnivel positivo (aproximado).

Está «diseñado para poner a prueba a los ciclistas más fuertes y regulares», señala la organización. «El trazado se adentra en el interior de la provincia, alternando carreteras rápidas con zonas técnicas y un perfil constantemente ondulado», incide. «Puertos de montaña y pasos por numerosas poblaciones que aportan dureza y ritmo a una prueba muy abierta, donde la estrategia y la resistencia serán determinantes», subraya. «El paso previo por meta y el exigente tramo final, antes de la llegada en Onda, garantizan emoción y espectáculo hasta el desenlace final», profundiza.