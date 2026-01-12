Más ciclismo de élite en Castellón: descubre la etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026

La nueva edición de la Volta a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell (en adelante, VCV) arrancó este lunes, 12 de enero del 2026, sus motores con la presentación de las cinco etapas que cumplimentan 600,5 kilómetros entre contrarreloj, puertos de montaña y llegadas al esprint. Una puesta de largo que contó con la presencia del diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Castellón, Iván Sánchez.

La prueba arrancará el 4 de febrero para finalizar el día 8 con la llegada a la Marina de València. Pasará por las tres provincias: una etapa en Castellón, además de dos en las de Alicante y Valencia.

La etapa de Castellón

Castellón dará el banderazo de salida con una etapa ondulante, sin grandes dificultades orográficas, aunque con terreno para evitar la presumible llegada masiva.

Serán 160 kilómetros entre Segorbe y Torreblanca, con un único alto puntuable (Los Madroños, a algo menos de 40 kilómetros de la meta, de tercera categoría), pasando por poblaciones como Geldo, Soneja, la Vall d’Uixó, la Vilavella, Betxí, Onda, l’Alcora, Vall d’Alba, Cabanes, Benicàssim, Orpesa y la Ribera de Cabanes.

La definición

El valldeuxense Paco Benítez, director técnico de la VCV, valora así esta primera jornada de la ronda autonómica: «Recorrido íntegro por la provincia de Castellón: una etapa destinada a una llegada al esprint, si bien las escapadas podrían animarla con un tramo de repechos muy incómodo a mitad de recorrido». «Final nervioso con la subida inédita al alto de los Madroños y las siempre difíciles cuestas de Orpesa», matiza. «Los esprínters tendrán que apretar para poder llegar y disputar la preciosa llegada de Torreblanca», profundiza el excorredor.

El recorrido de la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell, entre Segorbe y Torreblanca. / VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA

El guiño

El vigente campeón del mundo de contrarreloj, Remco Evenepoel, integrado en el equipo Red Bull-BORA-hansgrohe , será la gran figura que espera la VCV 2026.

De hecho, la contrarreloj entre Carlet y Alginet, de 17,5 kilómetros, esta preparada para los especialistas, así que todos los equipos vendrán a probar material y tácticas en plena competición. Tour, Giro y Vuelta, este 2026, tienen etapas cronos individuales, de ahí que los mejores contrarrelojistas se decanten por venir a la VCV.

No hay que olvidar que el belga no tiene en su palmares la VCV. En 2022, el ruso Aleksander Vlasov se impuso a Evenepoel, que perdió el maillot amarillo en la penúltima etapa. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) es otra de las figuras que estarán en la línea de salida.

Teóricamente, esa segunda etapa aclarará la general, con tres últimos días con más montaña: Orihuela-San Vicente del Raspeig y La Nucía-Teulada sobre todo, sin descuidar Bétera-València.

Recorrido Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana 2026. / VCV

El mejor escenario

El director general de la Volta a la Comunitat Valenciana, Ángel Luis Casero, asegura: «Hemos conseguido que el trabajo constante, durante 10 años, traslade el inicio de la temporada a la Comunitat Valenciana».

«El alto nivel de la prueba y nuestras carreteras han seducido a todos los equipos que se instalan en nuestro territorio desde mediados del mes de enero», dice el valenciano, mirando a las concentraciones invernales.

