Cancelo es nuevo jugador del Barça

El Barça ya ha anunciado oficialmente la llegada de Joao Cancelo una de las operación que llevaba días cerrada. Según pudo saber SPORT, Joao Cancelo y Joan Laporta firmaron el viernes de la semana pasada el contrato que unirá el portugués al club azulgrana hasta junio de 2026, cedido por el Al-Hilal, aunque la oficialidad de su llegada haya tardado algo más en concretarse.

Aún cuando su presentación y anuncio oficial se han demorado hasta este martes, lo cierto es que tanto Hansi Flick, como Joan Laporta y Deco ya hablaban abiertamente de la incorporación del internacional portugués, "confío en que todo vaya bien y tenerlo listo para los próximos partidos", comentaba hace escasos días el presidente de la institución.

El futbolista aterrizó el lunes a primera hora de la tarde en Barcelona, pasó la revisión médica y este martes por la mañana ya ha acudido a la Ciutat Esportiva para reencontrarse con sus compañeros antes de la firma del contrato.

Loco por volver

Desde el momento en que el Barça envió la propuesta formal se entendió que el Inter de Milán partía con desventaja pues el futbolista esperaba ansioso que el conjunto azulgrana apostara por él, dando completa prioridad al equipo de Flick.

Dentro del club no existía un consenso total desde el inicio, pero el escenario fue cambiando a medida que avanzaban las conversaciones. La dificultad de acudir al mercado de invierno para incorporar a un central de garantías para suplir al lesionado Christensen y la necesidad de reforzar una defensa con carencias evidentes acabaron siendo factores decisivos. Desde ese momento, Cancelo apareció como la solución más viable.

Su polivalencia ha sido clave en la decisión. El portugués puede actuar en ambos laterales e incluso adaptarse a otras posiciones defensivas según las necesidades del equipo, permitiendo que Koundé o Eric Garcia puedan volver a jugar de defensa central. Del mismo modo que puede ser un recambio de Balde en la izquierda, consolidando a Gerard Martín en el eje.

Además, su conocimiento del vestuario ha jugado a favor. Cancelo ya estuvo en el Barça hace un año y medio, conoce el día a día del club y no necesita periodo de adaptación. Esa experiencia previa ha pesado mucho en un momento en el que se buscaba una respuesta inmediata.

Aunque su llegada no tapa todos los problemas estructurales en defensa, en el club se entiende como un recurso útil para ganar alternativas y estabilidad. Más que una apuesta de futuro, la operación se interpreta como un parche necesario para competir con mayores garantías en el tramo decisivo de la temporada.