Castelló acogerá la salida del GP ciclista Castellón-Ruta de la Cerámica como "líder de eventos internacionales"
La capital de la Plana acogerá la salida el sábado 24 desde el Parque Ribalta (12.30 h), destacando la edil de Deportes, Maica Hurtado, "apuesta por el deporte como herramienta de promoción, desarrollo económico y cohesión social"
Castelló será una de las sedes del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica, una prueba ciclista de prestigio internacional que se celebrará el próximo 24 de enero y que volverá a situar a la capital y a la provincia en el epicentro del calendario ciclista europeo.
La capital de la Plana acogerá la salida de la prueba desde el emblemático Parque Ribalta, un enclave representativo de la ciudad que se convertirá en punto de encuentro, desde las 9.00 horas, para corredores, equipos, aficionados y medios de comunicación. Desde allí, salida neutralizada a las 12.30 horas del Gran Premio, que recorrerá distintos municipios vinculados a la industria cerámica, conectando deporte, territorio e identidad. Un recorrido de 171,7 kilómetros, con unos 2.500 metros de desnivel positivo (aproximado) con la meta en Onda.
La apuesta del Ayuntamiento de Castellón
La edil de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, resaltó que «la presencia de Castellón como sede del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica refuerza su posicionamiento como ciudad líder capaz de acoger grandes eventos deportivos internacionales y consolida su apuesta por el deporte como herramienta de promoción, desarrollo económico y cohesión social».
Datos de interés
El Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica se consolida como una cita destacada del calendario ciclista, con la participación de equipos y ciclistas de primer nivel, y supone un importante escaparate para la proyección exterior de Castellón.
Más allá del ámbito estrictamente deportivo, el Gran Premio Castellón–Ruta de la Cerámica representa una oportunidad para impulsar el turismo, la cultura y la industria cerámica, uno de los principales motores económicos de la provincia. La celebración de la prueba en el mes de enero contribuye, además, a la desestacionalización turística y a la atracción de visitantes en una época clave del año.
El desglose de equipos participantes
El pelotón estará compuesto por seis representantes de la máxima categoría WorldTour: UAE Team Emirates, Movistar Team, Jayco AlUla, XDS Astana, Bahrain Victorious y Soudal Quick-Step.
Junto a ellos correrán una decena de Proteams: Burgos-Burpellet-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Polti VisitMalta, Cofidis, TotalEnergies, Unibet Rose Rockets, MBH Bank CSB Telecom Fort y Bardiani CSF 7 Saber.
Las 21 escuadras quedarán completadas con cuatro formaciones continentales (entre ellas, el Illes Baleares-Arabay), así como la selección española sub-23.
