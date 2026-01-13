Sergio García, a sus 46 años, renueva por otros cuatro años con el LIV Golf: «Me lo tengo que seguir ganando»

Sergio García afronta su quinta temporada en el LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí, ilusionado por haber renovado su contrato por otros cuatro años más y con el ánimo de «mantenerse joven», con el fin de continuar aspirando a ganar títulos y participar en los torneos grandes.

El borriolense, que el 9 de enero cumplió 46 años, arrancará la temporada de LIV en Riad el 4 de febrero, después de ampliar a finales del pasado año su vínculo con la liga saudí, donde capitanea el equipo de los Fireballs, donde también milita, desde el 2025, el castellonense Josele Ballester.

Aitor Aguirre

Valoración personal

«Estoy contento de poder estar cuatro años más con el equipo y en la liga», manifestó. «Me lo tengo que seguir ganando; porque, si no juego bien, aunque tengas contrato, puedes relegar», observó. «Así que contento de poder seguir trabajando, que me mantenga joven y que me sigan empujando a seguir mejorando, que es lo más importante», explicó el castellonense en una rueda de prensa telemática.

Todos españoles

La novedad en los Fireballs en la nueva campaña es que sus cuatro integrantes serán españoles, al incorporarse Luis Masaveu y seguir David Puig y el citado Ballester.

«Estamos contentos de ser un equipo cien por cien español, con tres jovenzuelos que tienen un gran potencial», desgranó. «Muy orgulloso de formar parte de este equipo: estoy seguro de que va a ser un año bonito, en el que vamos a disfrutar mucho y en el que debemos tener muy buenos momentos», barruntó en presencia de sus tres jóvenes compañeros.

Más hoyos

El ganador del Masters de Augusta en 2017 valoró los cambios introducidos por LIV Golf en la nueva temporada; en particular, la ampliación de los torneos de tres a cuatro rondas, lo que supone renunciar a una de las esencias del circuito, como era jugar solamente 54 hoyos, en vez de 72.

A su juicio, «cuanto más golf juegas» es mejor, lo que favorece los intereses de su equipo. «Nos puede venir bien», añadió.

El golfista de La Coma también aventuró que esta medida puede ser positiva para que los torneos de la liga saudí computen en la clasificación mundial, algo que no ha ocurrido desde la creación del circuito en el verano del 2022. «Si podemos conseguir puntos del ránking mundial es positivo», confió. «Con ganas de ver eso», deseó.

La polémica salida

Sobre la marcha de LIV Golf del estadounidense Brooks Koepka (una de las grandes estrellas del circuito, junto con su compatriota Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm), el castellonense mostró su respeto: «Al final, cada uno tomamos la decisión que creemos que es mejor para nosotros y nuestra familia». «Él está haciendo lo que cree que es lo mejor para él, y el tiempo dirá si es lo correcto o no», vaticinó. «No soy nadie para juzgar si lo que ha hecho es bueno o malo: él sabrá lo que opina o cómo se siente», subrayó.

Sergio también se refirió al litigio planteado por algunos golfistas, como Rahm o el inglés Tyrrell Hatton, por las multas impuestas por el DP World Tour, el circuito europeo, a aquellos jugadores que no participen en sus torneos por hacerlo en los de LIV.

A vueltas con las multas

Deseó que esta medida se revoque: «Sería lo ideal». «Sería bonito, sobre todo para los jóvenes, que quieren jugar sin tener ningún problema», matizó. «A lo mejor para nosotros, que llevamos muchos años, que te acaben multando con un millón de euros, obviamente no nos gusta, pero te lo puedes permitir», expresó. «Pero, para los jovenzuelos, significa mucho y les corta un poco en su trayectoria», señaló. «Espero que se pueda seguir mejorando y que les den más opciones de jugar en diferentes sitios», prosiguió.

Sergio García, golfista de Borriol. / Efe

La esencia

El castellonense pidió a la dirección de LIV que no varíe su tradición de que todos los participantes comienzan a jugar al mismo tiempo, lo que no hacen el PGA Tour y el DP World Tour: «La velocidad con la que podemos jugar es mucho mayor debido a ello». «Es algo esencial que espero que no se cambie», demandó García.