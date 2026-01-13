Así ha sido el regreso al circuito ATP de Roberto Bautista en Auckland ante Mpetshi Perricard
El castellonense, que no jugaba desde el 25 de agosto un partido oficial, volvía a las pistas en un torneo que ganó en 2016 y 2018, pero no ha podido con el tenista francés
Era su torneo fetiche, pero no ha podido ser. El castellonense Roberto Bautista ha caído eliminado este martes en la primera ronda del torneo ASB Classic ATP 250 de Auckland (Nueva Zelanda), al perder ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard. actual número 63 del ránking de la ATP, en dos mangas.
En su primer partido en el circuito del año, ya que no jugaba desde e pasado verano, Bautista, ganador de este torneo en 2016 y 2018, no pudo con un rival que estuvo muy efectivo con el servicio, con 22 saques directos, y cedió por 3-6 y 6-7 (2) en una hora y 38 minutos de partido.
Rober volvía a las pistas desde el pasado 25 de agosto, cuando cayó eliminado por el británico Fearnley en la primera ronda del US Open. Ahora regresaba a las pistas como el 90º del ránking mundial de la ATP, en busca de recuperar su mejor tenis a sus 37 años para 38, los cumplirá el próximo 14 de abril.
La clave del partido
Una rotura le valió a Mpetshi Perricard para apuntarse la primera manga y en la segunda, aunque Bautista supo equilibrar el 2-4 con el que se situó el francés, cedió en un desempate que muy pronto se le puso muy cuesta arriba.
Con un gran saque y derecha, los repetidos ataques de Roberto Bautista con su revés no sorprendieron a Mpetshi Perricard, que elogió al castellonense por su pegada. “Sin duda, tiene un gran saque y una gran derecha. Y su revés a una mano es difícil”, dijo. “Ya me lo esperaba. No estuve tan mal… Al final del partido, era bastante obvio que él recurrió muchas veces a mi revés, pero pude superarle”, remarcó.
El jugador galo, ahora, se enfrentará en segunda ronda al británico Cameron Norrie, quinto favorito del ASB Classic Auckland.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
- Un incendio calcina una vivienda prefabricada y varios vehículos en Castelló
- Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos
- Al menos un detenido en Castellón de una red que estafó más de 86.000 euros con falsas inversiones en una multinacional
- Aparatoso accidente en Castelló: un vehículo embiste a otros dos que estaban detenidos