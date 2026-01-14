Bautismo para la nueva junta directiva del Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló
“Continuará el excelente trabajo desarrollado por Lola Valls durante los últimos 20 años”, subraya la alcaldesa, Begoña Carrasco
La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha recibido esta mañana, en el Ayuntamiento de Castellón, a la nueva junta directiva del Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló (NBF), tras la reciente dimisión de su presidenta, Lola Valls, quien ha estado al frente del club durante los últimos 20 años.
En este primer encuentro institucional han participado el nuevo presidente del club, Pedro Hernández, así como varios miembros de la junta directiva, entre ellos Enrique Bernat, integrante de la misma. Asimismo, Lola Valls ha estado presente en la reunión, tras dejar la presidencia, y<a que continuará vinculada al club como miembro de la junta directiva, mostrando así su apoyo a la nueva etapa del Nou Bàsquet Femení.
La filosofía
Durante la reunión se ha puesto en valor la continuidad del proyecto deportivo y el compromiso de la nueva directiva por mantener la línea de trabajo desarrollada durante las últimas décadas, basada en la formación, la igualdad y la promoción del deporte femenino.
Declaraciones
La alcaldesa de Castellón ha destacado que “hoy hemos conocido al nuevo presidente del Nou Bàsquet Femení y a su junta directiva, que continuarán el excelente trabajo desarrollado por Lola Valls durante estos últimos 20 años”.
Carrasco ha querido reconocer “el enorme esfuerzo realizado para crear y consolidar una estructura sólida de 18 equipos, desde las categorías de base hasta el primer equipo en Liga Femenina Challenge, convirtiéndose en un ejemplo de trabajo, constancia y promoción del deporte femenino en nuestra ciudad”.
Consulta aquí la clasificación de la Liga Femenina Challenge.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Una empresa puntera de la cerámica de Castellón anuncia cambios en su estructura
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Comienzan las obras del TRAM por el centro de Castelló y se activa el recorrido alternativo. Por aquí circulará hasta el 26 de febrero
- Castellón se congela: 22 municipios de la provincia registran temperaturas bajo cero y el frío irá a más
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles