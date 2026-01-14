Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bautismo para la nueva junta directiva del Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló

“Continuará el excelente trabajo desarrollado por Lola Valls durante los últimos 20 años”, subraya la alcaldesa, Begoña Carrasco

Recepción, en el Ayuntamiento de Castellón, a la nueva junta directiva del Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló (NBF).

Recepción, en el Ayuntamiento de Castellón, a la nueva junta directiva del Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló (NBF).

J. López Ávila

Castellón

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha recibido esta mañana, en el Ayuntamiento de Castellón, a la nueva junta directiva del Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló (NBF), tras la reciente dimisión de su presidenta, Lola Valls, quien ha estado al frente del club durante los últimos 20 años.

En este primer encuentro institucional han participado el nuevo presidente del club, Pedro Hernández, así como varios miembros de la junta directiva, entre ellos Enrique Bernat, integrante de la misma. Asimismo, Lola Valls ha estado presente en la reunión, tras dejar la presidencia, y<a que continuará vinculada al club como miembro de la junta directiva, mostrando así su apoyo a la nueva etapa del Nou Bàsquet Femení.

La filosofía

Durante la reunión se ha puesto en valor la continuidad del proyecto deportivo y el compromiso de la nueva directiva por mantener la línea de trabajo desarrollada durante las últimas décadas, basada en la formación, la igualdad y la promoción del deporte femenino.

Declaraciones

La alcaldesa de Castellón ha destacado que “hoy hemos conocido al nuevo presidente del Nou Bàsquet Femení y a su junta directiva, que continuarán el excelente trabajo desarrollado por Lola Valls durante estos últimos 20 años”.

Carrasco ha querido reconocer “el enorme esfuerzo realizado para crear y consolidar una estructura sólida de 18 equipos, desde las categorías de base hasta el primer equipo en Liga Femenina Challenge, convirtiéndose en un ejemplo de trabajo, constancia y promoción del deporte femenino en nuestra ciudad”.

Consulta aquí la clasificación de la Liga Femenina Challenge.

