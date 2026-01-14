El ciclista que no se cansa de ser campeón de España es de Vila-real

Lunes, primera hora de la mañana. Sebastián Mora acude en bicicleta al colegio Angelina Abad, en Vila-real, acompañando a su hijo. Nadie diría que, menos de 24 horas, el laureado pistard había cerrado su participación en otro Campeonato de España con dos nuevos títulos nacionales en el Velòdrom Illes Balears, en Palma de Mallorca.

El benidormer Héctor Álvarez (19 años recién cumplidos) y Sebas (a un mes de cumplir los 38) mandaban de principio a fin en la madison, donde no encontraban oposición, después de ganar tres vueltas y dominar en la mayor parte de los esprints. Los valencianos sumaban un total de 137 puntos, una cifra muy superior a las de sus rivales más inmediatos, que fueron la pareja local formada por Joan Martí y Francesc Bennassar: los dos hermanos baleares obtenían la medalla de plata al sumar 41 puntos, mientras que el tercer cajón del podio lo ha ocupado el dúo integrado por el también valenciano Alejandro Merenciano y el balear Xavier Cañellas con 31.

El primer éxito

El día anterior, en el omnium élite-sub23 masculino, Mora ya había sido el gran dominador de la prueba, demostrando que es uno de los grandes pistards del panorama mundial. El vila-realense (dos veces campeón del mundo y seis veces campeón de Europa en pista) arrancó su participación con una victoria en el scratch, mientras que en la tempo race era tercero antes de volver a dominar en la eliminación para consagrarse con una extraordinaria actuación en la puntuación (donde fuera campeón del mundo en 2024) y sumar un total de 187 puntos.

El podio de la prueba omnium, con el también valenciano Héctor Álvarez y el madrileño Álvaro Navas. / REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO

La segunda posición era para el benidormer Álvarez (campeón de Europa sub-23), que se iba a los 152 puntos, llevándose además la tempo race. Otro sub-23, en esta ocasión el madrileño Álvaro Navas, se colgaba el bronce con 130.

Hay que recordar que, para las pruebas de carretera, Mora correrá, por segunda temporada consecutiva, con el Illes Balears-Arabay.

Otra ciclista provincial toca metal

En madison, la valldeuxense Isabel Ferreres conseguía subirse al segundo escalón del podio, haciendo pareja con Ainara Albert. Gran demostración de Eva Anguela e Izzy Escalera, que revalidaban el título conquistado el año pasado en Galapagar (Madrid). Las madrileñas vencían en nueve esprints y ganaban tres vueltas, alcanzando los 110 puntos, con una amplia diferencia sobre sus perseguidoras. El tándem valenciano lograba la plata con 48 puntos; y e el bronce, para la catalana Laura Rodríguez y la balear Marina Garau (34).

Ferreres, en omnium, solamente había podido ser 10ª el sábado al irse a los 91 puntos, asistiendo al atractivo duelo entre las dos grandes baluartes de la selección nacional, las mencionadas Anguela y Escalera, que dirimían la victoria final en la puntuación. Anguela, al sumar 168 puntos, se alzaba con el título nacional con una diferencia de tan solo cinco, habiendo ganado la tempo race y la eliminación. Por su parte, Escalera, plata, mandaba en el scratch. La medalla de bronce fue para Laura Rodríguez (138 puntos).

Pincha aquí para ver los resultados.