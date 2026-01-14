Mingueza, negociación avanzada y el Barça muy pendiente de su traspaso: "No descarto nada"

El futuro de Òscar Mingueza parece estar, en estos momentos, muy lejos de Balaídos. El defensa acaba contrato con el Celta de Vigo el próximo 30 de junio y cierra la puerta a una posible renovación con ánimo de un cambio de aires. El catalán es libre para negociar desde el 1 de enero y las ofertas empiezan a lloverle.

En las últimas horas ha trascendido un interés de la Juventus por el polivalente futbolista. Y sí. Según ha podido saber Sport, las conversaciones Turín-Vigo se han intensificado. El club 'bianconero' quiere adelantar la llegada del catalán a este mismo mercado invernal, ofertando al Celta una suculenta cantidad. Sin embargo, los olívicos se han cerrado en banda a una posible negociación y se remiten a su cláusula de rescisión de 20 millones, un precio que se reduciría a la mitad debido a que el Barça mantiene el 50% de un traspaso -10 'kilos' nada desdeñables-.

La cifra marea a cualquiera y más por un futbolista que en pocos meses llegará a coste cero a cualquier plantilla. Este jueves será clave para saber si hay o no acuerdo entre gallegos y piamonteses.

Mingueza defiende a Marcus Rashford durante el pasado Celta-Barça / VALENTÍ ENRICH

En los despachos, con el director deportivo Marco Garcés a la cabeza, consideran que el jugador es una pieza indispensable para Claudio Giráldez y desprenderse de él a mitad de temporada sería hipotecar parte de las esperanzas del equipo. El cuadro gallego atraviesa un excelente momento en la competición liguera, donde las plazas continentales están a tiro de piedra, y en la Europa League pelean por meterse entre los 24 primeros clasificados.

Garcés intentará convencer a Mingueza hasta el final. Renovarle es objetivo prioritario, pero el salario que puedan ofrecer los celestes no podrá competir con el de la Juventus y, menos, con el de los portentosos ingleses. "El Celta no puede llegar a esos sueldos, como mucho pueden ofrecer un millón y pico. Desde el club insisten en que están haciendo esfuerzos y que no va arrojar la toalla hasta el final, aunque aquí ya asumimos que va a acabar saliendo", confirma a Sport Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de Faro de Vigo.

Mingueza acaba contrato el próximo 30 de junio / @RCCelta

Adaptado a la ciudad

Mingueza ha encontrado en Vigo una familia. Está encantado con su vida a orillas del Atlántico y está "comprometido al cien por cien" con el Celta y la plantilla. La conexión con el vestuario es total y a Borja Iglesias lo ve "como un hermano". No en vano, ésta es la cuarta temporada del barcelonés en Balaídos.

Álvarez, sin embargo, no descarta nada. Ni tan siquiera una salida en enero. El mundo del fútbol y menos los mercados de traspasos no son ciencias puras, donde el rigor matemático no deja lugar a dudas: "Aquí ya hemos visto de todo. Como el traspaso de Douvikas el invierno pasado. El Celta había descartado su salida porque no podía permitirse perder al griego a nivel deportivo. Apareció el Como y puso el dinero sobre la mesa y cambió la situación".

Le seduce la Premier League

A pesar de la insistencia de la Juve, a Òscar Mingueza le seduce la idea de recalar en un equipo de la Premier League. El Aston Villa se interesó por él en la época en la que Monchi era el director deportivo. El 'León de San Fernando' se desplazó en varias ocasiones a España para seguir las evoluciones del futbolista. Ese plan continúa vigente y se ha revitalizado desde la llegada de Roberto Olabe a los despachos de Villa Park. El nuevo jefe del fútbol volverá a la carga por el canterano culé, que también es del agrado de Unai Emery.

Sin embargo, Juan Carlos Álvarez, que apunta a un presunto acercamiento del Atlético, duda de que Mingueza se un jugador perfil Premier. A pesar de sus numerosas virtudes, el de Santa Perpètua sufre en un fútbol físico, de contacto y veloz, principales características del juego británico. "Al ritmo que se juega en Inglaterra, a Mingueza le va a a dar vértigo. Solamente de ver entrenar a sus compañeros... mi opinión es que le pueden pasar por encima. En el Celta sufre cuando se mide a jugadores que le obligan a correr, que le exigen a nivel físico. En Vigo estamos encantados con su rendimiento, pero en la Premier sufriría mucho", apuntaba el periodista gallego.