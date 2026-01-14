Oficial: Gallagher abandona el Atlético de Madrid

Ya es oficial. Conor Gallagher deja de ser futbolista del Atlético de Madrid para emprender una nueva etapa en la Premier League. Era un secreto a voces y solo faltaba la confirmación, que terminó llegando en la tarde de este miércoles en una operación que obliga al cuadro rojiblanco a acudir al mercado para reforzar la medular de Diego Simeone.

Gallagher, que ya no había viajado a La Coruña para disputar los octavos de final de la Copa del Rey contra el Dépor, se marcha al Tottenham un año y medio después de su llegada al Metropolitano, donde se erigió como pieza clave para el técnico argentino con 50 partidos disputados en la pasada temporada y otros 27 en lo que llevamos de curso.

Pese a su importancia y peso en el equipo, el inglés no terminó de adaptarse a su nueva vida y no dio muestras de ser ese jugador diferencial por el que se invirtió para sacarle del Chelsea. "El Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur han llegado a un acuerdo para el traspaso de Conor Gallagher al conjunto londinense", expresó el club en un comunicado.

"De esta manera, el centrocampista inglés vuelve a su país para comenzar un nuevo desafío tras haber defendido nuestros colores durante una temporada y media", añade el texto.

Gallagher, que llegó al Atlético en agosto de 2024 procedente del Chelsea, ha disputado 77 partidos con la camiseta rojiblanca, marcando 7 goles y repartiendo 7 asistencias a sus 25 años. Ahora, son aproximadamente 40 millones de euros los que pagará el conjunto británico por Gallagher, lo que permitirá al Atlético de Madrid recuperar prácticamente toda la inversión realizada en verano de 2024.

Por aquel entonces, el club rojiblanco desembolsó ni más ni menos que 42 millones de euros, lo que deja una diferencia de 2 'kilos' más que amortizada tras año y medio en la entidad y sabiendo que a sus 25 años no ha logrado despegar más allá de lo que demostró en Inglaterra. Prueba de ello es la caída de su valor, que ha pasado de los 50 millones a su llegada al Atlético a los 35 'kilos' en los que Transfermarkt tasa ahora al inglés.

“Estoy muy emocionado de mostrarles a los aficionado lo que puedo hacer en el campo. Espero brindarles momentos y recuerdos especiales. Quería ser jugador de los Spurs y, por suerte, el club también lo pensó. Fue muy fácil, sucedió muy rápido y estoy listo para saltar al campo”, fueron las primeras palabras de Gallagher como jugador del Tottenham, donde lucirá el dorsal 22 con un contrato "a largo plazo".