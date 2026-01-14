Fútbol
Toni Martínez silencia al Rayo y lleva al Alavés a cuartos
El delantero marcó el gol que adelantó a los babazorros para superar al cuadro vallecano; Carlos Vicente, sobre el final, sentenció con el 2-0
Sebastián Vargas Rozo
Un partido. Eso separa al Alavés de regresar a una semifinal de Copa del Rey. Porque los babazorros avanzaron a cuartos tras vencer al Rayo en su feudo (2-0), valiéndose de los goles de Toni Martínez y Carlos Vicente para sepultar la ilusión vallecana y seguir soñando con dar la sorpresa en el certamen copero.
Vitoria recibía una eliminatoria significativa para los de Coudet, que de los últimos cinco partidos solo pudieron celebrar un triunfo: justamente en Copa, la pasada ronda, ante el Sevilla. Al frente, un Rayo recuperado tras romper la mala racha liguera que le tuvo sin vencer en las últimas ocho jornadas, ganando al Mallorca en Vallecas tras un polémico penalti.
Y la primera parte, aunque poca acción en las porterías, sí que tuvo mucha más en el verde, con un Iñigo Pérez que tuvo que hacer malabares para replantear su partido: Sergio Camello cayó lesionado justo antes de irse al descanso y el entrenador rayista decidió, además del obligado (Álvaro García), hacer otro cambio (Pep Chavarría), quitando a un Balliu que abandonó el campo con cara de pocos amigos.
Por lo demás, un cero imperante en las casas de Dani Cárdenas y Raúl Fernández hasta el descanso. Pero, rápidamente, la segunda parte cambiaría la dinámica. Y lo sufrió Cárdenas, por un error en salida de su defensa que propició el centro al área de Denis Suárez. Muchos rebotes, el balón sin dueño y allí que llegó Toni Martínez para ganar a su marcador y definir el 1-0 en Mendizorroza. Su celebración, con mucha tensión: dedo en la boca y a callar a un sector de la grada.
Era el momento para los vallecanos de poner una marcha más si no querían quedarse fuera de la Copa. ¿Su problema? Se pasaron de revoluciones: Isi Palazón plantó un planchazo a Aleñà y el colegiado Hernández Maeso no dudó en mostrar la roja directa. El golpe ya era irrecuperable, y lo demostró Carlos Vicente sentenciando sobre el final: 2-0 y a cuartos de final.
Ficha técnica:
2 - Alavés: Raúl; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Yusi (Otto, min.91); Calebe (Vicente, min.64), Guevara (min.66), Denis, Rebbach (Aleñá, min.64); Mañas (Blanco, min.85) y Toni Martínez (Guridi, min.64).
0 - Rayo: Cárdenas; Balliu (Chavarría, min.40), Lejeune, Mendy, Espino; Oscar Valentín, Gumbau; Fran Pérez Alemao (min.83), Trejo (Isi, min.62), Nteka (De Frutos, min.62); y Camello (Álvaro García, min.40).
Árbitro: Hernández Maeso (Comité Extremeño). Expulsó al visitante Isi con roja directa (min.69). Además, amonestó con tarjeta amarilla a los locales Calebe (min.3), Protesoni (min.36) y Guevara (min.65) y al visitante Fran Pérez (min.35).
Goles: 1-0, min.49: Toni Martínez; 2-0, min.89: Vicente.
Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio de Mendizorroza ante 9.953 espectadores.
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Una empresa puntera de la cerámica de Castellón anuncia cambios en su estructura
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- Comienzan las obras del TRAM por el centro de Castelló y se activa el recorrido alternativo. Por aquí circulará hasta el 26 de febrero
- Castellón se congela: 22 municipios de la provincia registran temperaturas bajo cero y el frío irá a más