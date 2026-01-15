Nani Roma se reengancha a la pelea por el Touareg

Hay Dakar. A falta de tan solo dos jornadas para la conclusión de esta edición de 2026, la batalla por el Touareg no está ni mucho menos decidida, aunque cada vez quedan menos aspirantes. Nasser Al-Attiyah sigue al frente de la general pero Nani Roma (Ford Racing), tras recortar 4’10” (tras recibir una sanción de diez segundos) este jueves, vuelve a postularse como aspirante al título.

La victoria de etapa fue para otro de los pilotos de Ford Racing, Mattias Ekström, que mantuvo un mano a mano hasta el final con un Carlos Sainz que fue finalmente tercero, a 2:24 de su compañero de equipo, al verse superado por Romain Dumas en un triplete de Ford.

La etapa 11 del Rally Dakar asestó otro golpe de efecto a la general con la baja de Henk Lategan. El sudafricano quedó parado en el kilómetro 140 de la especial por unos problemas mecánicos y perdió más de una hora antes de poder volver a ponerse en marcha, perdiendo así las opciones de título.

Al-Attiyah, bien escoltado

Entre los favoritos no hubo errores. Nani Roma salió con las ideas claras y el objetivo de recortar tiempos tras los problemas sufridos en la etapa 10. Nasser Al-Attiyah partía por delante, bien escoltado por sus compañeros de Dacia, con Lucas Moraes guardando la retaguardia y Sébastien Loeb marcando el camino por delante, aunque el qatarí no necesitó la ayuda de sus escuderos en un día tranquilo para el equipo.

La emoción la pusieron los pilotos del Ford Racing quienes protagonizaron su propia batalla por la victoria de etapa, especialmente en los últimos tramos cronometrados del día. Finalmente fue Ekström el que se llevó la victoria, aunque el podio fue completo para el equipo.