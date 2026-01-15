Onda presenta el III Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica

El edificio de La Campaneta, en el corazón de Onda, albergó este jueves la puesta de largo de la III edición del Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica, que convertirá a la provincia de Castellón en epicentro mundial del ciclismo, el 24 de enero.

La presentación contó con el respaldo del director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera, del diputado de Deportes, Iván Sánchez, y de una destacada representación del Ayuntamiento de Onda, encabezada por el concejal Francisco José Pastor, además de representantes de patrocinadores y organización. El director general de la prueba, Jose Cabedo, ha estado flanqueado por ciclistas referentes de la tierra que darán batalla en el asfalto: Sergio Serrano, Javier Cubillas y Víctor Martínez.

Un cartel de lujo: el World Tour desembarca en Castellón

Uno de los puntos fuertes de esta edición es la nómina de equipos. El GP Castellón se ha convertido en una cita ineludible para las grandes estructuras que buscan estrenar su casillero de victorias en Europa. En la línea de salida del Parque Ribalta se darán cita:

UCI WorldTeams:

Estructuras de la talla del UAE Team Emirates (vencedores en 2025 con Antonio Morgado), Movistar Team, Soudal Quick-Step, Bahrain Victorious, Team Jayco AlUla y el XDS Astana Team.

UCI ProTeams:

Con los españoles Burgos BH, Caja Rural-Seguros RGA, Kern Pharma y Euskaltel Euskadi, además de equipos internacionales como TotalEnergies, Cofidis, Unibet Rose Rockets, Team Polti VisitMalta, MBH Bank y Bardiani.

Continentales y el equipo nacional:

Destaca la presencia de la Selección Española, que servirá de escaparate para los jóvenes talentos, junto a equipos como Illes Balears Arabay, Van Rysel Roubaix, Sabgal Campicarn y CIC Pro Cycling Academy.

Onda, epicentro del ciclismo y la salud

En representación del consistorio, Paco Pastor, concejal de Ciudad Saludable, ha destacado el impacto transversal de la prueba. “Esta prueba internacional, que nació como una apuesta valiente de un ondense amante del ciclismo como es Jose Cabedo, es hoy una carrera consolidada y codiciada entre los mejores equipos del pelotón. Es un orgullo que miles de espectadores en directo y millones de aficionados de todo el mundo, a través de la televisión, puedan conocer Onda en cada edición, desde el músculo de nuestras empresas hasta la belleza de nuestros paisajes, como la Serra d’Espadà, el embalse del Sichar o el Castillo de las 300 Torres”.

Pastor ha cerrado su intervención vinculando la carrera con el espíritu de la ciudad: “La grandeza de Onda se mide en las gestas que somos capaces de conseguir juntos. Y el 24 de enero de 2026 grabaremos una más en nuestra historia”.

171,7 kilómetros: un terreno para valientes

El trazado de 2026 no dará tregua. Tras la salida en Castellón desde el Parque Ribalta, el pelotón afrontará el Alto de la Coma para calentar las piernas. La carrera atravesará los núcleos cerámicos de la provincia, con puntos clave en Vall d’Alba (metas volantes) y el ascenso al Alto de la Serratella, que seleccionará el grupo antes del esprint intermedio en Sant Joan de Moró.

La resolución de la prueba promete emociones fuertes. Tras un primer paso por Onda, los ciclistas se enfrentarán al Collado de Ayódar, última dificultad montañosa que servirá de trampolín antes del vertiginoso descenso hacia la meta. El ganador se coronará, como ya es tradición, en el muro del Museo del Azulejo “Manolo Safont”, con la icónica imagen del Castillo de las 300 Torres como testigo, que se retransmitirá en directo por Teledeporte, además de en muchos otros países.

En este contexto, el organizador de la prueba, Jose Cabedo, ha subrayado la evolución del proyecto y la importancia de la colaboración institucional. “Estamos en un momento muy especial, porque ya celebramos la tercera edición del Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica, una carrera que nació con mucha ilusión y que hoy es una realidad plenamente consolidada. Abrir la temporada siempre supone una gran responsabilidad, pero también un orgullo”, ha señalado, destacando que “todos los equipos están confirmados y la organización está preparada para ofrecer un gran espectáculo deportivo”.

Asimismo, Cabedo ha remarcado que el crecimiento de la prueba no es fruto de la casualidad. “Una carrera como esta se construye sobre tres pilares fundamentales: el apoyo institucional, un territorio con recorridos espectaculares y la implicación del tejido empresarial. Castellón reúne esas tres condiciones, y la cerámica, como motor económico de la provincia, forma parte esencial de este proyecto”.

Declaraciones

En la misma línea, Iván Sánchez, diputado de Deportes, ha puesto en valor la capacidad de la prueba para mostrar la diversidad del territorio. “Edición tras edición hemos visto crecer esta carrera, y en su tercera convocatoria se ha consolidado como una cita de referencia al inicio de la temporada. Es una prueba que refleja todo el potencial de la provincia de Castellón, desde la montaña hasta la costa, pasando por municipios con una fuerte identidad y tradición”.

Además, Sánchez ha destacado la implicación de los equipos organizadores y la experiencia que ofrece tanto a corredores como a aficionados. “Castellón Cycling y Castellón Escenario Deportivo avanzan de la mano en un proyecto que une deporte, territorio y promoción. Vivimos esta carrera con la misma intensidad que los ciclistas del pelotón, desde el primer kilómetro hasta el último, y eso es lo que la hace especial”.

Por su parte, Luis Cervera, ha resaltado el respaldo institucional y el impacto que supone iniciar el calendario europeo en la provincia. “Desde la Generalitat Valenciana se apoya de manera firme este tipo de iniciativas, que representan los valores del deporte y contribuyen a la proyección de nuestra comunidad. El ciclismo es un gran embajador del territorio y que Castellón abra el calendario europeo es un hito muy relevante”.

Con esta tercera edición, el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica refuerza su posición en el calendario ciclista internacional y se consolida como un evento estratégico para la promoción deportiva, turística y económica de la provincia.