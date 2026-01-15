El resumen de fútbol veteranos | Alirón aplazado por sorpresa del Moncofa... y bodas de oro del mítico árbitro Juan Ansuategui

Nueva jornada en el Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón, que se acerca al desenlace de su campaña liguera. En el grupo 1º, atractivo duelo en el Chencho A entre el Fomento Montilyg y un Emat Displays-Villarreal, que ganó éste por 2-0.

La UDE recibió al Castellón-San Pedro, que le venció por 1-3. En El Saltador, el Onda fue goleado por L’Alcora-Asitec: 0-6. Ligero dominio ondense pero sin ocasiones hasta que un tiro lejano de su rival estableció el 0-1. La segunda parte dio un vuelco y los alcorinos dominaron de principio a fin consiguiendo cinco tantos más.

En el Municipal de Moncofa saltó la sorpresa, puesto que el líder, de haber ganado, habría conquistado su tercer campeonato consecutivo... pero se encontró con un Huracán-Burriana que le amargó la tarde. Pablo Fandos y José Gerardo (antes del descanso) colocaron el 0-2, Adrián Godoy recortó distancias y David Boix estableció el 1-3 definitivo. Este resultado obliga a los moncofenses a sacar al menos dos puntos, en los dos compromisos que les quedan.

En el segundo grupo, el Miquel Soler albergó las dos goleadas de la jornada: el Armelles-CMG venció por 0-4 al Les Palmes-Gesdepro; y, posteriormente, el Pizzería L´Etrusco ganó por 3-0 al Moró.

En el Chencho E, el Benicasim superó al Casa Marina-Bañohogar por 2-4. Con todo, Jorge González y Daniel George establecieron el 2-0, pero Santiago Sánchez colocó la primera piedra de la remontada, que completó el doblete de Juan Real y otro tanto de Sánchez.

El Rodeo Fore-Ut se llevó el partido frente a los xivertenses en el último suspiro en Alcalà (2-3).

Ya en el tercer grupo, también en el Miquel Soler, manita del Maradona al San Lorenzo: 0-5. Antonio Iturraspe abrió la lata en el primer periodo antes de que Jorge Campero, Enrique Cabrera, Lisandro Ferreyra y Juan Pablo Mella se apuntaran a la fiesta. Rayo de Castellón y Les Alqueries dirimieron un buen pulso, que terminó en tablas (1-1).

El Borriol salió airoso del Olímpic d’Onda, al imponerse por la mínima al Vila d’Onda por 0-1. Triunfo apurado también del Oropesa ante el Arrincaderia-Serret: 2-1. Pedro Jesús hizo el 1-0, igualó Pedro Manuel y, en el último suspiró, decidió Carlos Taulé.