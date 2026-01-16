La agenda polideportiva del fin de semana: Baloncesto, motor, balonmano, voleibol...

El Amics se juega el liderato en la pista del Gandía

El colíder del grupo Este de la Segunda FEB, el Amics Castelló, afronta este sábado, a partir de las 19.00 horas, uno de los partidos más importantes del curso. El equipo que dirige José Luis Pichel visita la cancha del Proinbeni UPB Gandía, actual líder con el mismo número de victorias que los castellonenses. El Amics Castelló atraviesa un gran momento de forma después de arrollar al Molina Basket en el Ciutat y encadena cuatro victorias. Un duelo directo que promete máxima intensidad.

Reto para el Maderas Sorlí en Benicarló contra el Sol Gironès

El Maderas Sorlí Benicarló recibe este domingo al Sol Gironès Bisbal Básquet. El equipo del Baix Maestrat inicia la jornada en la novena posición, con tres victorias de margen respecto al conjunto catalán. El encuentro, correspondiente a la liga regular de Segunda RFEF, dará comienzo a las 18.00 horas en el pabellón municipal de Benicarló. Los locales llegan con buen ánimo tras sumar dos triunfos consecutivos.

Salida del Fustecma NBF Castelló en la visita ante el Zamora

En LF Challenge, el Fustecma NBF Castelló visita este sábado (19.30 horas) la cancha del Recoletas Zamora. Las castellonenses, que comienzan la jornada en la novena plaza, quieren dar la sorpresa en la cancha del Recoletas, y acercarse a los puestos cabeceros de la clasificación. Lo intentarán sin Magdalena Agyei, que esta semana se desvinculó del club.

Desenlace del Rally Dakar con los ganadores decididos

Este sábado, el rally vivirá su último capítulo con una corta especial de 105 kilómetros a orillas del Mar Rojo, un paseo final hasta Yanbu que servirá para coronar en coches al catarí Nasser Al-Attiyah, que ayer sentenció la prueba por delante de su principal perseguidor, el español Nani Roma, que llegó remolcado tras quedarse sin gasolina. En motos, el estadounidense Ricky Brabec asestó un golpe de efecto decisivo al imponerse y recuperar el liderato de la clasificación a una jornada para el final, mientras que el valenciano Tosha Schareina (Honda) al ser tercero amarró también esa misma plaza en la general.

FÚTBOL SALA

Parón largo en Primera debido al Europeo

El Servigroup Peñíscola descansa este fin de semana y se tomará un largo periodo de vacaciones debido al Europeo de fútbol sala que se celebrará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 21 de enero al 7 de febrero. El próximo encuentro del equipo de Santi Valladares será el miércoles 11 de febrero contra el Jaen Paraíso Interior.

El Bisontes Playas Castellón recibe al líder en el Ciutat

El Bisontes Castellón recibe este sábado, a partir de las 17.00 horas, al Futsal Gestoría Luis Mataró, en encuentro correspondiente a la 17ª jornada del campeonato de Liga de Segunda División B. Los castellonenses afrontan uno de los partidos más complicados de la temporada ante el líder destacado en la clasificación.

Reto para el Feme ante el Intersala 10 Zaragoza

El Feme Castellón, de Segunda División, juega este sábado como local. Lo hace a las 16.00 horas en el pabellón Chencho. Las castellonenses reciben al Wanapix Adelis Intersala 10 Zaragoza en el partido inaugural de la jornada 16. Las locales inician el fin de semana en la 12ª posición y reciben a un rival difícil, segundo en la tabla.

Arranca el Abierto de Australia con Bautista en liza

El castellonense Roberto Bautista, único representante provincial, se medirá el lunes (en horario por determinar) con el chino Juncheng Shang en la primera ronda del Abierto de Australia, primer torneo del Grand Slam de tenis de 2026. Entre los favoritos del cuadro masculino, el español Carlos Alcaraz iniciará ante el australiano Adam Walton y el defensor del título, el italiano Jannik Sinner, debutará con el peligroso francés Hugo Gaston.

El BM Castellón viaja a Murcia

El BM Castellón se traslada a Murcia para medir fuerzas con el UCAM, en encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Primera División masculina. El partido se celebrará en el pabellón San Basilio a partir de las 19.00 horas. Los castellonenses, que están la 12ª posición, visitan la pista del colista, por lo que parten como favoritos para lograr el triunfo.

Juega el Almassora mientras que el Handbol Onda descansa

En División Plata femenina, el líder Handbol Onda descansa. El otro provincial en liza, el Club Almassora Balonmano, recibe este sábado al BM Marni Rosval a las 18.30 horas. El partido se disputa en el pabellón municipal La Garrofera. Las de Almassora, en media tabla, quieren sorprender a un equipo de la zona alta y sumar la victoria.

España busca el segundo triunfo en el Europeo contra Austria

La selección española masculina de balonmano afronta su segundo partido en el Europeo que se está celebrando en Dinamarca, Suecia y Noruega. Los Hispanos, tras la victoria en el estreno ante Serbia (29-27), se miden este sábado a Austria (18.00) en un partido que se emite en Teledeporte y online en la web de RTVE Play.

WATERPOLO

España sigue con mucha vida en el Europeo de Waterpolo

La selección española sumó ayer una convincente victoria contra Montenegro, por 14-6, en la primera jornada del grupo E de la segunda fase en el Campeonato de Europa de Belgrado. Sin margen de error desde hace dos partidos, la selección ha sumado el dos de dos tras la derrota contra Serbia antes de que empiece a subir el nivel contra Francia y, especialmente, frente a Hungría. El próximo partido de España será ante Francia, el domingo a las 15.30 y podrá verse en Teledeporte y online en la web de RTVE Play.

Turno para el CV Gemaví Vinaròs, el CV Mediterráneo y el UBE L’Illa Grau

Primera jornada del año en el Grupo B de Superliga Masculina 2 con triple representación provincial. El CV Gemaví Vinaròs, penúltimo clasificado, recibe este sábado al Indescar Zaragoza (19.00). Media hora más tarde arrancará el Cratevo Vòlei Arenys - CV Mediterráneo, mientras que el domingo será el turno del UBE L’Illa Grau, tercer clasificado, que se mide a domicilio ante el Víkings Vòlei Prat (17.30 horas).

El Grau Élite Cementos recibe hoy al Élite Vóley El Rosario

En féminas, el Grau Élite Cemenos recibe al Élite Vóley El Rosario a las 17.00. Los graueros son colistas y deben reaccionar cuanto antes.