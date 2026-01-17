El Amics Castelló vence en Gandía y asalta el liderato (69-77)
Importantísimo triunfo de los castellonenses en la cancha de un rival directo por la primera plaza
Remontada en la segunda parte
R. D. M.
El Amics Castelló dio este sábado un paso de gigante en sus aspiraciones de ascenso a Primera FEB al vencer en la cancha del Proinbeni UPB Gandía, uno de sus principales rivales en la zona alta. De hecho, ambos compartían coliderato y con este triunfo los castellonenses toman ventaja en lo alto de la clasificación.
El partido arrancaba con ambos equipos mostrando sus armas desde el salto inicial. Los locales buscaban a su máximo artillero, Greeley, que comenzaba el encuentro entonado, mientras que el Amics arrancaba muy acertado desde el perímetro con los triples de Faner y Tamayo. La intensidad era máxima (12-11, min. 6) y, aunque los gandienses protagonizaron un arreón final que les permitió tomar una ligera ventaja, un nuevo triple de Tamayo sobre la bocina dejaba a los visitantes a rebufo al término del primer periodo (18-16, min. 10).
Segundo cuarto
En el segundo cuarto la dinámica no varió, aunque la irrupción explosiva de Newton, con dos triples marca de la casa, permitió al Amics igualar el marcador y obligó al técnico local a detener el encuentro (22-22, min. 15). El partido, cargado de intensidad, hacía que cada canasta se pagara a precio de oro. Un triple de Fàbrega daba la primera ventaja a los visitantes, pero un nuevo arreón final de los locales, aprovechando su superioridad en la pintura, desembocó en un parcial de 11-0 que les permitió marcharse al descanso con ventaja (36-27, min. 20).
La remontada
Tras el paso por vestuarios, el Amics salió mucho más entonado, incrementando la intensidad defensiva y encontrando el acierto en ataque gracias a los triples de Andreatta y Russell. Los de La Plana fueron recortando distancias y Pedro García, con tres acciones consecutivas en la pintura, volvió a obligar al técnico local a parar el partido (41-41, min. 26). A partir de ahí, el choque entró en un intercambio constante de canastas y se alcanzó el último cuarto con todo por decidir (51-50, min. 30).
El desenlace
En el periodo definitivo, la igualdad y la intensidad marcaron los primeros compases. Un parcial de 5-0 de los locales en el ecuador del cuarto puso contra las cuerdas al Amics, pero el conjunto visitante mostró carácter y personalidad para volver a engancharse al encuentro. Bah, con una gran continuación, y Russell, con un valioso 2+1, devolvieron la ventaja a los visitantes en un final de altísima tensión. Ya en los últimos instantes, un triple decisivo de Faner a falta de 20 segundos certificaba una gran victoria del Amics, que asaltaba la pista de Gandía para colocarse líder en solitario de la competición.
La ficha técnica
69- PROINBENI UPB GANDÍA: Montilla (1), Greeley (17), Soler (13), Santana (2), Kody (10) –cinco inicial–; Pérez (7), Molina (3), Ferrando (10), Ilincic (6), Bellver (0) y Barber (-). 22 faltas. Eliminado Ferrando.
77- AMICS CASTELLÓ: Faner (12), Rusell (7), Tamayo (12), Andreatta (7), Ken Issanza (4) –cinco inicial–; Fàbrega (6), Newton (13), Bah (4), Pedro García (12), Saéz (-) y Rodríguez (-). 18 faltas. Sin eliminados.
ÁRBITROS: Javier Saéz y Roger Mitjana.
PARCIALES: 18-16, 18-11, 15-23, 18-27.
INCIDENCIAS: Partido celebrado en el pabellón Municipal de Gandia con alrededor de 1.500 personas en las gradas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La propuesta que incendia el debate: renunciar a la pensión para salvar a los jóvenes
- La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Más cambios en la oferta gastronómica de Vila-real: se marcha una franquicia muy conocida
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
- Un pueblo de Castellón recupera un molino medieval de más de 700 años para salvar uno de sus grandes símbolos
- Nieve y tormentas fuertes y persistentes a Castellón este fin de semana: primera alerta amarilla ya activada
- El emotivo agradecimiento de los vecinos de un barrio de Vila-real al personal de un Mercadona que acaba de cerrar