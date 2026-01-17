El Amics Castelló vence en Gandía y asalta el liderato (69-77)

El Amics Castelló dio este sábado un paso de gigante en sus aspiraciones de ascenso a Primera FEB al vencer en la cancha del Proinbeni UPB Gandía, uno de sus principales rivales en la zona alta. De hecho, ambos compartían coliderato y con este triunfo los castellonenses toman ventaja en lo alto de la clasificación.

El partido arrancaba con ambos equipos mostrando sus armas desde el salto inicial. Los locales buscaban a su máximo artillero, Greeley, que comenzaba el encuentro entonado, mientras que el Amics arrancaba muy acertado desde el perímetro con los triples de Faner y Tamayo. La intensidad era máxima (12-11, min. 6) y, aunque los gandienses protagonizaron un arreón final que les permitió tomar una ligera ventaja, un nuevo triple de Tamayo sobre la bocina dejaba a los visitantes a rebufo al término del primer periodo (18-16, min. 10).

Segundo cuarto

En el segundo cuarto la dinámica no varió, aunque la irrupción explosiva de Newton, con dos triples marca de la casa, permitió al Amics igualar el marcador y obligó al técnico local a detener el encuentro (22-22, min. 15). El partido, cargado de intensidad, hacía que cada canasta se pagara a precio de oro. Un triple de Fàbrega daba la primera ventaja a los visitantes, pero un nuevo arreón final de los locales, aprovechando su superioridad en la pintura, desembocó en un parcial de 11-0 que les permitió marcharse al descanso con ventaja (36-27, min. 20).

La remontada

Tras el paso por vestuarios, el Amics salió mucho más entonado, incrementando la intensidad defensiva y encontrando el acierto en ataque gracias a los triples de Andreatta y Russell. Los de La Plana fueron recortando distancias y Pedro García, con tres acciones consecutivas en la pintura, volvió a obligar al técnico local a parar el partido (41-41, min. 26). A partir de ahí, el choque entró en un intercambio constante de canastas y se alcanzó el último cuarto con todo por decidir (51-50, min. 30).

El desenlace

En el periodo definitivo, la igualdad y la intensidad marcaron los primeros compases. Un parcial de 5-0 de los locales en el ecuador del cuarto puso contra las cuerdas al Amics, pero el conjunto visitante mostró carácter y personalidad para volver a engancharse al encuentro. Bah, con una gran continuación, y Russell, con un valioso 2+1, devolvieron la ventaja a los visitantes en un final de altísima tensión. Ya en los últimos instantes, un triple decisivo de Faner a falta de 20 segundos certificaba una gran victoria del Amics, que asaltaba la pista de Gandía para colocarse líder en solitario de la competición.

La ficha técnica

69- PROINBENI UPB GANDÍA: Montilla (1), Greeley (17), Soler (13), Santana (2), Kody (10) –cinco inicial–; Pérez (7), Molina (3), Ferrando (10), Ilincic (6), Bellver (0) y Barber (-). 22 faltas. Eliminado Ferrando.

77- AMICS CASTELLÓ: Faner (12), Rusell (7), Tamayo (12), Andreatta (7), Ken Issanza (4) –cinco inicial–; Fàbrega (6), Newton (13), Bah (4), Pedro García (12), Saéz (-) y Rodríguez (-). 18 faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: Javier Saéz y Roger Mitjana.

PARCIALES: 18-16, 18-11, 15-23, 18-27.

INCIDENCIAS: Partido celebrado en el pabellón Municipal de Gandia con alrededor de 1.500 personas en las gradas.