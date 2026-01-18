Pleno inicial de Alcaraz

Carlos Alcaraz ya está en la segunda ronda del Open de Australia después de superar en tres sets al tenista local Adam Walton (6-3, 7-6(2) y 6-2) en dos horas y 34 minutos de partido.

Sin problemas, pero sin la brillantez a la que nos acostumbró durante su gran 2025, el tenista murciano inició su andadura en Melbourne imponiendo su ley de número uno ante un Walton que trató de endurecer el partido sobre todo en un segundo set en el que consiguió incomodar en muchos momentos a Carlitos.

Le costó encontrar el ritmo de bola constante y fue combinando golpes ganadores con errores no forzados que le privaron de coger su clásica velocidad de crucero con la que desmonta los planes de partido de los rivales.

En su primer partido oficial sin Juan Carlos Ferrero, el murciano presentó su nuevo servicio, con el que tampoco tuvo su mejor día. La nueva dinámica en busca de conseguir más velocidad no encontró los porcentajes esperados y pese a cederlo uno sola vez, no le acabó de coger el gusto esperado.

SUSTO SIN CONSECUENCIAS

Le costó obtener la rotura inicial en el primer set a un Alcaraz que necesitó hasta cinco oportunidades repartidas en varios juegos hasta poder romper el parcial en el octavo juego. Con ella, dejó a Walton sin opciones, aunque el australiano supo mantener su juego sólido para tener su momento en el partido al inicio del segundo set.

Tuvo el premio con la rotura en el cuarto juego, pero se vio respondido de manera inmediata por el murciano. Vivió su peor momento en el partido Alcaraz, que pese a solucionar la papeleta sin más consecuencias, mostró su incomodidad discrepando con su equipo sobre los muchos errores que iba cometiendo.

Alcaraz durante el partido ante Walton / Dita Alangkara

Fue el 'tie break' el que tuvo que decidir finalmente la suerte del set y en él, Alcaraz impuso sin problemas su ley. Fácil y aprovechando dos dobles faltas de Walton, el murciano dejó el partido visto para sentencia.

HANFMANN, PRÓXIMO RIVAL

Menos historia tuvo ya el tercer set, con un Walton que dio sus últimos coletazos de resistencia en los primeros compases, pero que se vino abajo a partir de la rotura de Alcaraz en el sexto juego. Minimizó errores el murciano y puso la directa hasta la segunda ronda, donde se medirá al alemán Yannick Hanfmann, que superó en su partido al estadounidense Zachary Svadja (7-5, 4-6, 6-4 y 7-6(3)).

"Tener algo de dificultades en la primera ronda es muy bueno para mí" aseguró Alcaraz tras el partido. "Estaba siempre en buena posición, sólido desde el fondo de pista. Ajustarse a las condiciones de pista también ha sido algo complicado. Ha sido un partido muy sólido" mencionó sobre el gran papel de su rival, que a buen seguro le ayudará a coger el ritmo necesario para las siguientes rondas.

Por el momento, trabajo hecho, como siempre en su carrera. Veinte de veinte en primeras rondas de Grand Slam igualando a Artur Ashe, Bjorn Borg y Rafa Nadal como únicos en conseguirlo en la Era Open.