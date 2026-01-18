Resumen Lliga Comunitat | Los tres primeros puestos de la tabla empiezan a estar asignados
Abultadas derrotas como locales las encajadas por el Burriana (2-5) y el Almazora (1-5)
Las dos únicas victorias las consiguieron en sus campos tanto el Onda como L'Alcora
Pues el grupo Norte de la Lliga Comunitat si no está prácticamente sentenciada en cuanto a los equipos que disputarán la fase de ascenso y el que subirá a Tercera Federación por la vía directa faltará poco. Acero, Tavernes y Ribarroja se han distanciado mucho. A 12 puntos del tercer equipo anteriormente mencionado está en Quart de Les Valls. Complicado para que algún castellonense esté allí arriba, y mucho cuidado por abajo porque el Almazora, Alqueries y L’Alcora están bordeando las plazas de descenso.
Sonrieron este fin de semana el Onda, que le remontó al Promesas Sueca (2-1), gracias al acierto anotador de Bruno Giner y Carlos Soriano, ambos en la recta final del enfrentamiento. También ganó L’Alcora tres puntos de oro frente al Requena (3-2), con goles azulejeros de Óscar Piñón, Juan Enrique Pelerán y Álex Albalat (el tercero en el minuto 91).
El Nou Jove Castelló perdió como local y con honor frente al Tavernes (1-2), a pesar de marcar primero con el gol de Younes Addar. Después la escuadra valenciana le levantó el marcador con goles de Joan Talens y Jorge Seral (min. 85). Una derrota que, por el momento, no enciende las alarmas del equipo castellonense, séptimo en la tabla.
Amplias derrotas
Luego llegaron las sonadas derrotas. Una de ellas la que encajó el Almazora en el José Manuel Pesudo frente al Patacona (1-5), con gol blanquinegro para Landete, mientras que por los valencianos lo hicieron Ioanut Galben, Jorge Rodríguez (dos), Álvaro Teixeira y Mauro Gallego. Poco que objetar tras tamaña derrota almassorense.
Por su parte el Burriana de Óscar Valleja se estrelló en el Joan B. Planelles frente al líder Acero (2-5) que entrena el joven Rubén Furió. Los goles celestes los anotaron Pablo Pedregosa y Juan López, mientras que por los porteños anotaron Keita, Gyampoh (dos), Jeremías Perotti y Salva.
En el partido que cerró la decimoséptima jornada de liga, derrota del Alqueries en casa frente al Ribarroja (1-2). En un encuentro tenso en los minutos finales, los valencianos se llevaron los tres puntos. Marcaron Arturo Giner y Carlos Fernández, mientras que Álex Molés recortó la desventaja para los de la Plana Baixa.
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
- Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
- Suspendida la batida por Sonia en Orpesa: El operativo la busca en el entorno del puerto deportivo
- Castelló celebra este domingo la festividad de Sant Antoni con la mirada puesta en el cielo. Los actos