Resumen Lliga Comunitat | Los tres primeros puestos de la tabla empiezan a estar asignados

Abultadas derrotas como locales las encajadas por el Burriana (2-5) y el Almazora (1-5)

Las dos únicas victorias las consiguieron en sus campos tanto el Onda como L'Alcora

Celebración del triunfo del Onda del pasado sábado en casa frente al Promesas Sueca.

Celebración del triunfo del Onda del pasado sábado en casa frente al Promesas Sueca. / Redacción

Juanfran Roca

Castellón

Pues el grupo Norte de la Lliga Comunitat si no está prácticamente sentenciada en cuanto a los equipos que disputarán la fase de ascenso y el que subirá a Tercera Federación por la vía directa faltará poco. Acero, Tavernes y Ribarroja se han distanciado mucho. A 12 puntos del tercer equipo anteriormente mencionado está en Quart de Les Valls. Complicado para que algún castellonense esté allí arriba, y mucho cuidado por abajo porque el Almazora, Alqueries y L’Alcora están bordeando las plazas de descenso.

Sonrieron este fin de semana el Onda, que le remontó al Promesas Sueca (2-1), gracias al acierto anotador de Bruno Giner y Carlos Soriano, ambos en la recta final del enfrentamiento. También ganó L’Alcora tres puntos de oro frente al Requena (3-2), con goles azulejeros de Óscar Piñón, Juan Enrique Pelerán y Álex Albalat (el tercero en el minuto 91).

El Onda superó al Promesas Sueca en el Enrique Saura tras remontar el marcador.

El Onda superó al Promesas Sueca en el Enrique Saura tras remontar el marcador. / CD Onda

El Nou Jove Castelló perdió como local y con honor frente al Tavernes (1-2), a pesar de marcar primero con el gol de Younes Addar. Después la escuadra valenciana le levantó el marcador con goles de Joan Talens y Jorge Seral (min. 85). Una derrota que, por el momento, no enciende las alarmas del equipo castellonense, séptimo en la tabla.

Amplias derrotas

Luego llegaron las sonadas derrotas. Una de ellas la que encajó el Almazora en el José Manuel Pesudo frente al Patacona (1-5), con gol blanquinegro para Landete, mientras que por los valencianos lo hicieron Ioanut Galben, Jorge Rodríguez (dos), Álvaro Teixeira y Mauro Gallego. Poco que objetar tras tamaña derrota almassorense.

Por su parte el Burriana de Óscar Valleja se estrelló en el Joan B. Planelles frente al líder Acero (2-5) que entrena el joven Rubén Furió. Los goles celestes los anotaron Pablo Pedregosa y Juan López, mientras que por los porteños anotaron Keita, Gyampoh (dos), Jeremías Perotti y Salva.

El Alqueries estuvo cerca de firmar las tablas frente a un muy serio Ribarroja.

El Alqueries estuvo cerca de firmar las tablas frente a un muy serio Ribarroja. / Redacción

En el partido que cerró la decimoséptima jornada de liga, derrota del Alqueries en casa frente al Ribarroja (1-2). En un encuentro tenso en los minutos finales, los valencianos se llevaron los tres puntos. Marcaron Arturo Giner y Carlos Fernández, mientras que Álex Molés recortó la desventaja para los de la Plana Baixa.

