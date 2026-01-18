Resumen Tercera RFEF | Gran triunfo del Soneja y disgusto final para el Vall de Uxó ante su afición

Llueve menos para el Soneja. De hecho, ha salido el sol para la escuadra del Alto Palancia que tras sumar la tercera victoria lejos de El Arco, se aleja en tres puntos de las plazas de descenso. Una victoria tan merecida como corta que llega para el equipo de Carlos Ortí tras dos derrotas seguidas dolorosas frente al Roda (0-1) y el Jove Español (3-1). No dolió ni el hecho de haber desaprovechado un penalti.

Cara a cara, en el Luis Suñer Picó, dos equipos necesitados de puntos y al final la balanza se decantó a favor de los castellonenses por 2-1, tras ser los que mejor controlaron la situación y los que mejor supieron aplacar la ansiedad por sumar de tres en tres. Dentro de esa especie de tensión, el CD Soneja se adelantó en el marcador superada la media hora de juego con un gol del joven delantero valenciano Víctor Juliá.

Tras el descanso, el Alzira se estiró un poco más, pero nunca pudo superar el orden y concierto de los del Alto Palancia. En el minuto 74 uno de los dos debutantes en el equipo ‘taronja’, Juan Carlos Real, amplió la ventaja para el equipo de Carlos Ortí. Eso sí, con el tiempo ya cumplido los locales entrenados por el burrianense Ramón Llopis marcaron su gol gracias al gol de Raúl Gómez.

Sorpresa final

El Vall de Uxó se vio sorprendido en el tiempo de descuento ante el Buñol con un gol de Bayarri que le puso agua al vino y de los tres puntos que parecían para los muchachos de José Manuel Descalzo, pero ese gol sin tiempo de reacción fue un duro golpe para el conjunto de la Plana Baixa. Un partido con no muchas ocasiones de gol que se resolvió en el minuto 57 cuando Fernan remató a la red un buen centro desde la izquierda a cargo de Diego Castaño. El conjunto valenciano, noble y peleón, nunca dio su brazo a torcer e intentó la igualada el último suspiro, cuando logró poner las tablas.

Los jugadores del Vall de Uxó celebran el 1-0 anotado por Fernan en la segunda parte. / UD Vall de Uxó

Pocas ocasiones de gol se vieron en el primer tiempo. Para que estos suban al marcador hay que tirar entre los tres palos. El Vall de Uxó y el Buñol no lanzaron a portería. Los valleros, eso sí, el primer disparo bien dirigido de los del la Plana Baixa no llegó hasta el minuto 42 cuando lo intentó el veterano Ximo Forner, aunque su lanzamiento lo blocó el experimentado portero Pablo Coronado. Con el 0-0 se llegó al descanso, con un Buñol que daba más sensación de peligro cuando atacaba, más que cuando lo hacían los de La Vall.

Gol y repliegue

En la segunda la igualdad siguió. El Vall de Uxó estuvo más intenso y puso toda la carne en el asador para ver si se podía encarrilar el marcador en el minuto 57 cuando Fernan consiguió conectar un derechazo que sorprendió al portero visitante. Gol muy celebrado y que hizo que, a partir de ese momento la Ude retrocedió unos metros, especuló más de la cuenta y sufrió en la recta final. El Buñol protestó un penalti sobre Bayarri en el minuto 85, y este mismo futbolista anotó el 1-1 de gran remate en el 95’.