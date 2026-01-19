Balonmano
España logra el billete para la segunda fase del Europeo tras la victoria de Austria sobre Serbia
El combinado dirigido por Iker Romero quedó eliminado a pesar de su triunfo, ya que necesitaba vencer por al menos cuatro goles (26-25)
Redacción
La selección española de balonmano se aseguró su presencia en la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, tras la victoria que Austria logró este lunes sobre Serbia (26-25).
Un triunfo que no impidió, sin embargo, la eliminación del torneo del conjunto austríaco, que dirige el español Iker Romero, que necesitaba vencer al menos por cuatro goles para seguir manteniendo vivas sus opciones de clasificación.
Serbia, pendiente de España
Billete para la segunda fase que, por contra, aún podrá lograr la selección de Serbia, que prepara el español Raúl González, si España vence este lunes (20.30 horas) a Alemania, que necesita al menos empatar con los Hispanos para seguir viva en el campeonato.
Un empate que el conjunto germano, vigente subcampeón olímpico, no tendrá nada fácil, ya que España, con la clasificación ya asegurada, buscará el triunfo para acceder a la siguiente ronda con dos puntos en su casillero, los máximos posibles.
- Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- Castelló celebra este domingo la festividad de Sant Antoni con la mirada puesta en el cielo. Los actos
- El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
- Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
- La llegada de la borrasca Harry eleva la alerta en Castellón: Ojo con la lluvia y la nieve
- Aemet activa el 'aviso especial de fenómeno adverso' ante la llegada de la borrasca 'Harry' a Castellón