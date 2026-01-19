Maratoniano estreno de Roberto Bautista en el Open de Australia ante Shang

Maratoniano estreno de Roberto Bautista en el Open de Australia. El deportista castellonense, que perdió en primera ronda del ATP 250 de Auckland la pasada semana, iniciaba este lunes su participación en el primer Grand Slam de la temporada, en Melbourne.

El tenista de Castelló ha caído eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia al ser superado por el chino Juncheng Shang, que aprovechó el bajón físico del provincial en el tramo final para cerrar el triunfo en cuatro sets (6-4, 6-7 (2), 6-4 y 6-0), en dos horas y 56 minutos. ¡Casi nada!

Roberto Bautista (d) ha sido eliminado por el chino Juncheng Shang en el Open de Australia. / Agencias

'Rober', longevo

El castellonense que llegó a ser el noveno jugador del mundo hace siete años, ahora situado en el puesto 91º, a sus 37 años, afrontaba su 15ª presencia en Melborune. En las tres últimas no logró pasar la primera eliminatoria.

En esta ocasión, no fue suficiente con el habitual carácter batallador de Bautista para progresar en el torneo. Fue superado por un adversario más fresco. Los cuartos de final del 2019 fue el mejor resultado en el primer Grand slam de la temporada del español que cuenta con doce títulos aunque el último en Amberes en el 2024, su última final.

El veterano jugador castellonense sufrió su tercera derrota seguida, tras caer en el segundo tramo de Winston Salem, en agosto pasado y el Abierto de Estados Unidos, dejó de competir en el 2025. Reapareció en Auckland el pasado día 13, pero también cayó en el primer partido.

Juncheng Shang jugará en segunda ronda contra el ganador del partido entre el estadounidense Brandon Nakashima y el neerlandés Botic Van de Zandschulp.