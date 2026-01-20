La huella de Morella en el Gran Cañón

Tres integrantes de la Sociedad Deportiva ESPEMO que llevan a Morella en su corazón están participando en una ambiciosa expedición internacional que pone a prueba la resistencia y la autosuficiencia total de sus participantes en uno de los escenarios naturales más impresionantes del planeta: el descenso integral del Gran Cañón del Colorado, en Arizona (Estados Unidos).

La travesía comenzó el pasado 13 de enero y se prolongará hasta el 2 de febrero, sumando un total de 20 días de navegación completamente autónoma. Entre los protagonistas se encuentra el morellano David Fabregat, acompañado por Vanessa Boldú, de Vila-real, y Sergi Tur, de Tortosa, todos ellos miembros de ESPEMO y con un vínculo personal y deportivo estrecho con Morella.

La expedición

En concreto, la expedición está formada por 16 participantes de tres nacionalidades: 10 españoles, un mexicano y cinco estadounidenses. Se trata de una aventura no comercial, sin guía y sin ningún tipo de asistencia externa, lo que aumenta el grado de dificultad y exige una planificación exhaustiva. David Fabregat señalaba que la expedición se está desarrollando según lo previsto. «De momento vamos sobre lo planeado, estamos muy contentos», comentaba desde el cañón.

David Fabregat, de Morella, en la expedición. / Javier Ortí

Sin embargo, las condiciones ambientales son muy exigentes, especialmente por el frío que deben aguantar: «Las temperaturas son extremas, sobre todo por la noche. Bajamos de cero grados y el agua se nos congela. Durante el día, al menos por el momento, hemos tenido sol y es una delicia», añade Fabregat, destacando la dureza y belleza del entorno.

Recorrido y logística

El itinerario completo abarca 363 kilómetros de cañón, desde Lee’s Ferry hasta Diamond Creek, atravesando algunos de los tramos más aislados del río Colorado. Durante la travesía, el grupo permanecerá totalmente incomunicado y sin posibilidad de reabastecimiento, durmiendo en una veintena de campamentos a orillas del río. Las temperaturas oscilan entre los –3 y los 12 grados, con agua entre 7 y 10 °C y pocas horas de sol al día. Se dice pronto.

La expedición se realiza en kayak y packraft, superando 123 rápidos con un caudal medio de unos 300 metros cúbicos por segundo. Para transportar todo el material colectivo, cuentan con cuatro balsas de apoyo. La orientación y la seguridad se gestionan mediante un completo road book, que detalla la orografía del río y los niveles de dificultad de cada rápido.

Los participantes en la travesía, planificando. / Javier Ortí

El aislamiento es uno de los principales retos de esta travesía. Según Fabregat, el grupo dispone de tres sistemas de comunicación: cobertura móvil limitada, Starlink GPS para conexiones puntuales y un sistema de baliza GPS, que emite la ubicación cada cinco minutos y permitiría solicitar ayuda en caso de emergencia.

El papel de Sergi Tur

Especial mención merece Sergi Tur, promotor del proyecto desde la comunidad packrafting.cat y nuevo miembro de ESPEMO en 2025. Su implicación ha sido clave para sacar adelante la expedición, que se realiza sin ánimo de lucro y promueve el packraft desde la autosuficiencia, la formación y el respeto por el medio natural, valores que coinciden plenamente con la filosofía del club morellano, que sigue haciendo historia con sus espectaculares aventuras.

ESPEMO, una entidad top

La participación en el Gran Cañón se suma a la trayectoria de ESPEMO en expediciones internacionales en entornos extremos, consolidando al club como un referente de aventura y compañerismo. Desde Morella, la sociedad demuestra que una entidad de base puede alcanzar proyección estatal e internacional sin perder sus valores de compromiso, pasión y compañerismo, llevando una vez más el nombre de la ciudad y de la comarca de Els Ports más allá de sus fronteras. Y así, los 16 miembros de la expedición continúan con la ruta establecida hasta el 2 de febrero. La meta está más cerca.