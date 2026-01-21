Descubre los nuevos senderos de la prestigiosa SCOTT Mediterranean Epic 2026

La edición 2026 de la SCOTT Mediterranean Epic 2026 conserva la estructura de cuatro etapas, así como la inclusión de los senderos más representativos de la provincia de Castellón, siguiendo la tendencia a escoger los tramos con más flow y divertidos y esquivar las zonas excesivamente técnicas. Las novedades llegan principalmente en forma de nuevas sendas, recuperación de tramos históricos de la carrera y pequeños ajustes en algunos enlaces para mejorar la fluidez del recorrido y evitar zonas conflictivas. Serán 223 km y 4.680 metros de desnivel positivo en los que la diversión es el eje principal del diseño de los trazados.

La etapa 1 by Maxxis será exactamente igual a la disputada en la edición 2025, manteniendo un inicio exigente y variado que permite empezar a marcar diferencias sin alterar el equilibrio general de la prueba. Se trata de una contrarreloj en la que la primera parte está marcada por la dureza física y la segunda por los senderos y las zonas rápidas. Serán 28 km con 515 metros de desnivel positivo.

La segunda etapa, con salida en Castellón, mantiene su planteamiento general pero introduce varias novedades en su parte central y final. El recorrido incorpora nuevas sendas y recupera ascensiones clásicas de las primeras ediciones de la Epic, combinando tramos inéditos con senderos ya emblemáticos de la prueba. El objetivo es ofrecer una jornada muy completa, con más variedad de trazados y un encadenado de bajadas que refuerza el carácter técnico y divertido de la etapa. Con 57 km y 1.475 metros de desnivel positivo se puede considerar, por dureza, la etapa reina.

Un corredor, en la edición del pasado año. / IMAGEHUNTERS

La tercera etapa mantiene el inicio clásico de la Mediterranean Epic, con las subidas y senderos habituales, pero presenta cambios importantes en su segunda mitad. Se recuperan tramos históricos de la carrera y se añade una bajada completamente inédita en la zona de Cabanes, aportando un nuevo aliciente a una de las jornadas tradicionalmente más largas y exigentes de la prueba. Será el día más largo de la prueba con sus 82 km y 1.415 metros de ascensión.

La etapa final introduce ligeras modificaciones en su inicio y, sobre todo, en su parte central, con el objetivo de que las bajadas por senderos tengan un mayor peso. El recorrido recupera algunas de las sendas más queridas por los participantes y mantiene un final espectacular junto al mar, asegurando una última jornada intensa tanto para la lucha por la clasificación general como para el disfrute de los corredores amateurs. Sus 56 km con 1.275 metros positivos incluyen el habitual y espectacular paso por la playa de la Concha.

Con estos ajustes, la SCOTT Mediterranean Epic 2026 refuerza su identidad como una de las pruebas por etapas con mayor presencia de senderos del calendario internacional, combinando continuidad, novedades y un diseño de recorridos pensado para mantener la emoción hasta el último día en el apartado deportivo, y para que los aficionados puedan disfrutar de 4 días de intenso MTB con el sello Mediterranean Epic.

Las inscripciones siguen abiertas y se mantiene la opción de competir en los 4 días o en los 2 días finales con el formato Weekend.