El Atlético se queda a medias en Turquía y se jugará el 'top8' en la última jornada

El infierno no es lo que era, por mucho que la afición turca presuma de resistencia pulmonar y no deje de animar a su equipo y abuchear al rival durante 90 minutos. No se fue el Atlético intimidado de Estambul, sino más bien frustrado consigo mismo. Una vez más, su fútbol encalló en su falta de filo para culminar las ocasiones que genera.

El empate le sabe a muy poco a un Atlético que se jugará la clasificación directa a los octavos de la Champions en la jornada final. La buena noticia es que lo hará en casa y frente a un Bodo-Glimt que no asusta, por mucho que ayer fuera capaz de ganar a todo un Manchester City. La mala es que, en el pelotón de equipos que tienen 13 puntos es quien peor diferencia de goles presenta para posibles desempates.

Sorloth, muy fallón

Una imprecisión de Sorloth abrió la tarde en Estambul. Pero una imprecisión feliz para el Atlético. No acertó con el control el tanque noruego para encarar a Çakir, pero supo darle continuidad a la jugada a través de Almada, que abrió hacia Ruggeri. Su centro lo cazó en el segundo palo la cabeza que culmina los 173 centímetros de altura de Giuliano.

Ese gol a los cuatro minutos reveló cuál era la estrategia de Simeone. Trabajaba el Atlético en los desmarques de Sorloth a la espalda de la adelantada defensa del Galatasaray. Sus movimientos eran excelentes, pero no lo eran tanto sus controles. Un clásico en los últimos tiempos rojiblancos. El bajo rendimiento, ya casi más emocional que futbolístico, de Julián Álvarez tampoco ayuda.

Llorente marcó en propia

La falta de contundencia del Atlético la aprovechó su rival para empatar el duelo en una jugada desgraciada para los de Simeone. Fue meritoria la pared de Sané y Sallai por el costado derecho, sí, pero tuvieron la fortuna de que el centro del húngaro atropelló a Llorente en el área pequeña, sin tiempo para impedir que su bota proyectara el balón hacia su propia portería.

El Atlético persistió, sobre todo en el arranque de la segunda mitad, en la que desperdició varias ocasiones claras, especialmente un centro de Giuliano al que Sorloth no llegó porque le faltó determinación y un remate fallido de Hancko en un barullo en el área con el portero turco vendido.

Oblak, salvador al final

Simeone arrancó entonces el carrusel de cambios, haciendo apuestas aparentemente muy raras. Con empate en el marcador, pasó de atacar con Sorloth y Julián a hacerlo con Baena y Griezmann, dos mediapuntas. Tuvo el Galatasaray sus mejores minutos en ese tramo de desconcierto táctico, pero sin armar ocasiones claras para adelantarse en el marcador.

El Atlético fue recuperando el tono y Griezmann acarició el segundo con una falta directa que salvó Çakir. Pero la más clara, ya en el descuento, la frustró Oblak a bocajarro. Habría sido un castigo muy injusto para los de Simeone.