El Girona oficializa la incorporación de Ter Stegen, que no podrá jugar contra el Barça

Marc-André Ter Stegen deberá circular por la autopista AP-7 con frecuencia a partir de ahora. El portero alemán, el Girona y el FC Barcelona se han puesto de acuerdo y la cesión al equipo de Míchel hasta final de temporada se ha anunciado esta tarde.

Ter Stegen, de 33 años, se ha despedido por la mañana del vestuario azulgrana antes de subirse al avión hacia Praga sin él, después ha pasado la revisión médica en la Clínica Creu Blanca de la capital catalana y posteriormente se ha dado carácter de oficialidad a la incorporación.

Después de más de 10 años salvaguardando la portería azulgrana, Ter Stegen cambia de aires. Conducirá cada día durante una hora hasta Montilivi y la ciudad deportiva de Vilablareix para poder volar este verano con Alemania al Mundial, si su rendimiento convence al seleccionador Julian Nagelsmann. Es su deseo. Es lo que le falta a su carrera, taponada internacionalmente por un gigante como Manuel Neuer.

El Barça pagará casi toda la ficha del portero, de unos 16 millones, inasumible para el Girona, que solo se hará cargo de una ínfima parte, alrededor del medio millón de euros. Por eso el club azulgrana ha impuesto la llamada popularmente cláusula del miedo, que le impedirá jugar con el Girona a mediados de febrero, cuando ambos equipos se enfrenten en Montilivi. Podría debutar este lunes en Montilivi contra el Getafe.

Ter Stegen en el banquillo junto a Fermín y Lewandowski antes de empezar el partido de liga entre el Barça y el Osasuna. / JORDI COTRINA / EPC

Su salida ya había sido confirmada desde Praga tanto por Alejandro Balde, elegido para comparecer ante los medios antes del partido de este miércoles de Champions ante el Slavia, como por Hansi Flick, que inicialmente trató de disimular pero ante la evidencia acabó por confesar.

"Si Balde lo ha confirmado, ya está confirmado", dijo primero Flick entre sonrisas. Luego, más serio, dijo lo que se sabía. "Esta mañana, Marc nos ha dicho que se iba al Girona. Es la decisión correcta y le deseo lo mejor. Es una persona fantástica y un gran portero", dijo, deseándole que cumpla su objetivo de establecerse como número 1 de Alemania. "Tiene buenas opciones de llegar al Mundial. Cruzaremos los dedos para que vaya".

Tres incorporaciones del Girona

Balde le homenajeó en su turno de palabra. "Es un referente muy grande, prácticamente he crecido viéndolo y ahora es mi capitán. Estoy contento con él y espero que gane confianza después de salir de una lesión”, concluyó. Se va el alemán para seis meses y después ya se verá. Tiene contrato con el club barcelonista hasta 2028.

En Girona, por su parte, cierran de una tacada tres incorporaciones que deben proporcionar un salto de calidad al equipo, al alza en los últimos partidos. Uno es Ter Stegen, el otro es el delantero argentino Claudio Echeverri, que será presentado este miércoles, y el tercero el centrocampista Fran Beltrán, procedente del Celta. Refuerza ante todo la portería y el ataque. Y no de cualquier manera. El cancerbero alemán sentará en el banquillo a un Paolo Gazzaniga muy fallón esta temporada.