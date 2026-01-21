La natación de Castellón, de luto por la muerte de un querido deportista: Conrado Borràs
Tenía una trayectoria deportiva superior a los 50 años
Hoy despedimos a un deportista humilde cuya vida estuvo marcada por el agua y la constancia. Nadador incansable, forjó más de 50 años de trayectoria dentro del líquido elemento, enseñando con el ejemplo que la grandeza nace del esfuerzo silencioso. Nunca buscó aplausos, pero dejó huella en generaciones que aprendieron de su disciplina, su respeto y su amor por el deporte. Su legado nada hoy en la memoria de todos.
La Federación de Natación Comunidad Valenciana ha publicado, a través de las redes sociales, la siguiente noticia. "Lamentamos comunicar el fallecimiento de Conrado Borràs Fenollosa, máster y fundador del @fanaticswimcastellon".
"Conrado -prosigue- estuvo vinculado a la natación castellonense más de 50 años y compitió a nivel nacional por última vez el pasado mes de julio en el Campeonato de España máster de verano, celebrado en Las Palmas", puntualiza.
El pésame
"Desde la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana expresamos nuestro más profundo pésame a sus familiares y compañeros de equipo", subraya.
"Conrado deja una gran huella en la natación de Castelló y de la Comunitat Valenciana", recalca. "Te echaremos de menos", escribe.
Desde el Periódico Mediterráneo nos sumamos a tan sentidad pérdida.
