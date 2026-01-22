Los aspirantes a derrocar a Laporta en las elecciones presidenciales del Barcelona

Joan Laporta y la junta directiva que preside han convocado a las urnas a los socios el próximo 15 de marzo, lo antes posible dentro del margen estatutario. Eso significa que casi de inmediato los aspirantes a destronar al máximo mandatario actual empezarán la recogida de firmas para constituirse en candidatura (del 23 de febrero al 2 de marzo). De momento se han postulado Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria. Los tres coinciden en criticar duramente la gestión económica de Laporta, alertando de una herencia demoledora. No está claro que Joan Camprubí Montal y su grupo Som un Clam también entre en la brega.

VÍCTOR FONT

Es de los tres quien lleva más tiempo preparando una alternativa. Desde que perdió en los comicios de 2021, el empresario de Granollers, de 53 años, se ha mantenido en primera línea fiscalizando la gobernanza de Laporta, escandalizado por la opacidad, los juegos de manos financieros y el "amiguismo" en los puestos de poder, entre otros aspectos. Sus ruedas de prensa alertando sobre la dirección que toma el club han sido frecuentes a lo largo del mandato. Recientemente ha constituido la plataforma Nosaltres que reemplazó a Sí al Futur. A ella se ha incorporado Suma Barça, grupo liderado por Ricard Font, Seguiment FCB y la peña Almogàvers. En las últimas elecciones, las del 2021, obtuvo el 29,99% de los votos.

En su presentación, Font dijo: "El Barça tiene delante dos caminos y solo uno es el correcto. Hay el camino del personalismo, la improvisación, muy gesticulante, que a veces es divertido y a veces vergonzoso. Un camino de amigos, conocidos y saludados que quienes les critica son llamados traidores. Un camino que cada vez se aleja más de la excelencia y de los socios. Pero hay otro camino -prosiguió-, que es el de los que escuchan, de los que no tienen nada que esconder y que no buscan ningún beneficio personal, de la feina feta y de la honestidad".

XAVIER VILAJOANA

El ingeniero de 52 años, afirmó en la presentación de su precandidatura que es "una necesidad" frenar la deriva del club, pues está en manos de "un timonel sin rumbo cuya hoja de ruta es la improvisación" y habló de "gestión demencial". Al conocer la fecha electoral, Vilajoana, que ha sido directivo con los tres últimos presidentes (Bartomeu, Rosell y Laporta), indicó que "mi equipo y yo hace tiempo que estamos trabajando para cuando llegue el momento. Estamos preparados".

Presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), de la Associació de Promotors Constructors de Catalunya (APCE Catalunya) y el Saló Construmat de Fira de Barcelona, Vilajoana hace valer su experiencia en todos los ámbitos del club, desde jugador profesional en dos secciones (fútbol y fútbol sala) hasta directivo con los tres últimos presidentes, Bartomeu, Rosell y Laporta.

MARC CIRIA

El financiero de 46 años lanzó su movimiento a finales de 2025 en un acto en la sala Bikini. Allí proclamó que "cuando las cosas no funcionan hay que cambiarlas". Crítico ahora con Laporta, en particular de su gestión económica, Ciria formó parte de su candidatura en 2015 cuando cayó derrotada en las urnas ante Josep Maria Bartomeu. Ahora lidera un grupo cuyo discurso va más allá de su especialización, la economía, para adentrarse en el papel del socio, de Leo Messi, la grada de animación o el modelo del club.

Ciria habló de “modernizar el club de aquello que ya no funciona, de aquello que ha acabado viejo, y hacerlo con profesionales capacitados". "El Barça -añadió- es el club más endeudado de Europa, por eso es el momento más clave de nuestra historia”.