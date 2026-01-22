Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 43 vidas de AdamuzAzulejera concursoTemporales CastellónApertura Mercat CentralPrograma paellas BenicàssimAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

Atención al Circuito Mediterráneo Golf 2026

Ocho pruebas durante todo el año en las instalaciones de la Coma, en Borriol

Panorámica del Mediterráneo Golf.

Panorámica del Mediterráneo Golf. / MEDITERRÁNEO GOLF

J. López Ávila

Borriol

La Coma arranca una nueva temporada de competición con el Circuito Mediterráneo Golf 2026, una de las citas más esperadas del año en el club.

Un circuito pensado para disfrutar del golf durante todo el año, con pruebas abiertas, diferentes formatos de juego y una clasificación general que premiará la regularidad y el compromiso de los jugadores, según apuntan desde la organización.

Pau Gasol acompaña a Sergio García en la presentación de su nueva academia de golf

Pau Gasol acompaña a Sergio García en la presentación de su nueva academia de golf

Ver galería

Galería: Muchos 'vips' en la inauguración de la nueva academia de golf de Sergio García / GABRIEL UTIEL

A tener en cuenta

  • Se trata de ocho citas, repartidas entre el 31 de enero y el 28 de noviembre.
  • Todas las pruebas son abiertas, pudiendo jugar cada uno las que desee.
  • Hay que tener en cuenta que solamente puntuarán los seis mejores resultados del total de torneos jugados por cada uno.

En qué consiste

Este Circuito Mediterráneo Golf 2026 está abierto a todos aquellos jugadores con la licencia de la Real Federación Española de Golf en vigor.

Habrá premios en cada uno de los ocho torneos; y grandes premios finales del circuito.

La primera prueba puntuable, que se disputará en formato individual stableford, será el día 31 de este mes, con premios para los dos primeros clasificados de las categoría primera y segunda; así como para el primero sub-18 y en scratch.

Noticias relacionadas y más

Pincha aquí para más información.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents