Atención al Circuito Mediterráneo Golf 2026
Ocho pruebas durante todo el año en las instalaciones de la Coma, en Borriol
La Coma arranca una nueva temporada de competición con el Circuito Mediterráneo Golf 2026, una de las citas más esperadas del año en el club.
Un circuito pensado para disfrutar del golf durante todo el año, con pruebas abiertas, diferentes formatos de juego y una clasificación general que premiará la regularidad y el compromiso de los jugadores, según apuntan desde la organización.
A tener en cuenta
- Se trata de ocho citas, repartidas entre el 31 de enero y el 28 de noviembre.
- Todas las pruebas son abiertas, pudiendo jugar cada uno las que desee.
- Hay que tener en cuenta que solamente puntuarán los seis mejores resultados del total de torneos jugados por cada uno.
En qué consiste
Este Circuito Mediterráneo Golf 2026 está abierto a todos aquellos jugadores con la licencia de la Real Federación Española de Golf en vigor.
Habrá premios en cada uno de los ocho torneos; y grandes premios finales del circuito.
La primera prueba puntuable, que se disputará en formato individual stableford, será el día 31 de este mes, con premios para los dos primeros clasificados de las categoría primera y segunda; así como para el primero sub-18 y en scratch.
Pincha aquí para más información.
