Jornada de títulos y ascensos en el campeonato provincial de fútbol de veteranos de Castellón

En el primer grupo del Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón, en el Municipal del Moncofa, el Moncofa se impuso al Villarreal y entonó el alirón por tercer año consecutivo. El Castellón-San Pedro se impuso a L'Alcora- Asitec y ahora es segundo; y en los partidos en los que había mucho en juego, el Fomento se impuso a domicilio al Huracán-Burriana y el Onda hizo lo propio en el José Mangriñan ante la UDE, con lo que la lucha por evitar el descenso se prolongará hasta el último partido.

En el segundo grupo, el Armelles-CMG goleó al Moró y se proclamó campeón de su grupo. El Rodeo Fore-ut, que perdió en el Torre San Vicente ante el Benicasim asciende como segundo gracias a la victoria del Alcalà-Bar Gales ante su rival el Casa Marina-Bañohogar. Y el Pizzería L'Etrusco se impuso a Les Palmes-Gesdepro. El Moró, el Alcalà-Bar Gales y Les Palmes-Gesdepro se jugarán, en la última jornada, la plaza de la permanencia (dos de ellos descenderán).

Y en el tercero, las victorias de Oropesa y la del Alqueries ante el Borriol-Magnanimvs aseguró el campeonato al Oropesa y el subcampeonato al Borriol-Magnanimvs.

Primer grupo

Dos victorias locales y dos forasteras, con una goleada, un resultado holgado y dos ajustados.

En el Municipal de Moncofa, con arbitraje de Soriano Riera que estuvo bien, el líder ganó un partido que en el primer tiempo se le puso cuesta arriba, al lograr Óscar Flor el 0-1 para el Villarreal. Pero, en el segundo tiempo, el Moncofa sacó a relucir su juego y remontó con cuatro goles obra de Vicente Ferrer (2), Pedro Martí y Paquito Navarro, conquistando el campeonato.

En el Javier Marquina, y con arbitraje de Suárez Román que estuvo bien, el Castellón-San Pedro se impuso a L'Alcora-Asitec por 3-1. Partido con una parte para cada equipo. En la primera, L'Alcora se adelantó en el marcador por medio de Remus Berechet, empatando Ramiro Hernández para el Castellón-San Pedro. En la segunda, dos goles más, de Enrique Moya y Antonio Hidalgo, dejaron el marcador en el 3-1.

En la Fundación Flors, se enfrentaron el Huracán-Burriana y el Fomento-Montilyg que fue superior y se adelantó pronto en el marcador (0-1, gol de Félix Villalva). En la segunda parte, otra vez Félix Villalva amplió la ventaja con el 0-2; y pese al gol postrero de José Boix, el 1-2 fue fiel reflejo de una merecida victoria de los visitantes. Buen arbitraje de Viorel Tira.

En el José Mangriñan, la UDE recibió al Onda que le venció por 2-3. Partido de goles a balón parado, donde Javier Tomás y Iñaki Calvo pusieron el 0-2. La UDE no se dio por vencida y Alberto Clavell recortó diferencias de otro libre directo por toda la escuadra (1-2). Samuel Arrandis, de un tiro lejano, marcó el 1-3 para los azulejeros. Y Abdelmader Mahidi, para la UDE, puso el 2-3 final.

Lo que queda: El interés se centra en lograr el subcampeonato, el cual se decidirá en el Javier Marquina entre el Castellón-San Pedro y el Huracán-Burriana. Quedará por dilucidar la otra plaza del descenso y tenemos dos partidos decisivos, pues el Onda recibe al Villarreal en el Enrique Saura y el Fomento-Montilyg recibe a L'Alcora en la Ciudad Deportiva Facsa. El Fomento depende de sí mismo: si gana, desciende el Onda; si empata y el Onda gana, desciende el Fomento por golaveraje particular.

Segundo grupo

Dos victorias locales y dos forasteras, con una goleada y tres resultados holgados.

En el Miquel Soler, se dio la goleada de la jornada: el Armelles-CMG ganó por 5-0 al Moró.

En el Torre San Vicente, y con arbitraje de Crespo Sotodosos que estuvo bien, se enfrentaron el Benicasim y el Rodeo Fore-ut, con un carrusel de goles que terminó 4-2 favorable a los locales. Se adelantó el Rodeo (gol de Antonio Ladera) y José Carlos Rodríguez empató para el Benicasim antes del descanso (1-1). Tras la reanudación, el Benicasim dio un paso al frente y Vitali (con dos dianas) puso el 3-1. Iván Cubillas (para el Rodeo) recortó distancias; pero, seguidamente, Alejandro Peris sentenció el partido con el definitivo 4-2.

En el Perpetuo Socorro, y con arbitraje de Giménez Álvarez que estuvo bien, el Pizzería L'Etrusco se impuso por 1-3 al Les Palmes. Goles de Adrián Cumba para Les Palmes; y de Jonatan Barceló, Óscar Palacios y Ángel Gabriel para los restauradores.

Y en el Miquel Soler se jugó el partido entre el Casa Marina-Bañohogar y el Alcalà-Bar Gales, que se decidió en la segunda parte a favor del equipo azulgrana, al conseguir dos goles Borislaw Michel. Una victoria que mantiene las opciones del Alcalà por evitar el descenso. Buen arbitraje de Ansuategui Roca.

Lo que queda: Con las dos plazas de ascenso decididas, el interés se centra en zona baja de la clasificación, donde Moró, Alcalà-Bar Gales y Les Palmes están en un fregado en el que dos de ellos descenderán. Puede pasar de todo.

Tercer grupo

Cuatro victorias locales, con una goleada, un resultado holgado y dos por la mínima.

En el Municipal de les Alqueries, otro carrusel de goles en donde el equipo amarillo que siempre fue por delante se impuso al Borriol-Magnanimvs (4-3). Victoria sufrida del parte del Alqueries que se adelantó al Borriol con dos goles en la primera parte. Después del descanso, Rubén Trigueros para el Borriol puso el 2-1; sin embargo, los locales, en otra contra, pusieron el 3-1. Y llegando al minuto 20 de la segunda, Cristian Soto marcó el 3-2; en otra jugada a la contra, el Alqueries hizo el 4-2 pero, faltando siete minutos, Cristian Soto marcó otra vez de penalti el 4-3 definitivo. Los goles del Alqueriees fueron dos de Gabriel Fernández y otros dos de Juan Carlos Manzanet. Arbitró Heras Guijarro (bien).

En el Miquel Soler se enfrentaron el Arrincadeira-Serret y el Maradona. Buen arbitraje sin tarjetas de Giner Pascual. Empezó dominando el Maradona, que abrió el marcador con un gol de Lisandro Ferreira. Manuel Rodríguez empató de penalti para el Arrincadeira a un minuto del descanso. Y en una segunda parte muy reñida, el Arrincadeira se adelantó con un gol de Alejandro Vázquez: 2-1 al final.

En el Municipal de Orpesa, y con arbitraje de Beroldo Canale, se dio la goleada de la jornada, que la sufrió el San Lorenzo (6-0).

En el Miquel Soler, en partido nocturno, el Rayo de Castellón, con goles de José Montañés, Fabio Bustamante y Antonio Rueda, se impuso por 3-1 al Vila d'Onda, con gol de Jorge Forés. Buen arbitraje de Marian Nita.

Los árbitros

Jornada tarjeteada en el primer grupo, pero con muy buenas puntuaciones a criterio de los delegados. Destacaron: Viorel Tira, Beltrán Ripollés, Crespo Sotodosos y Ansuategui Roca en partidos de compromiso.