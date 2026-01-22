El Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana contará con un recorrido de más de 500 kilómetros por Castellón.

El Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana regresará a las carreteras castellonenses los días 27 y 28 de febrero del 2026 para disputar una nueva edición, puntuable tanto para el certamen nacional como para el internacional de la disciplina, ofreciendo a todos los participantes la mejor y más completa fotografía de toda la geografía provincial.

El recorrido de esta 13ª edición contará con algo más de 500 kilómetros para los participantes de la FIA ecoRallye Cup; y más de 300 para los del campeonato español.

Como es habitual en la cita castellonense, se visitarán a lo largo de los tres días de competición cerca de 40 municipios de diferentes comarcas, tanto de la costa como del interior. Todo ello, con el objetivo de mostrar una imagen variada de los escenarios que ofrece la provincia.

El epicentro

Entre todos los municipios destacados, Castelló contará con el máximo protagonismo, ya que un año más acogerá el centro de operaciones de la prueba, incluyendo el parque cerrado y la infraestructura de recarga temporal instalada para la ocasión.

Por su parte, el andén principal del Parque Ribalta, también ubicado en la capital de La Plana, repite como escenario de las verificaciones técnicas de ambos certámenes.

El Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana repetirá la ceremonia de presentación de los equipos inscritos, que tanto éxito tuvo en la pasada edición entre todos los participantes, que tendrá lugar el viernes 27 de febrero en la Plaza Mayor de Castellón. Hasta allí se desplazarán todos los participantes para tomar la salida en un acto que contará con la presencia de las máximas autoridades locales y autonómicas, así como los principales representantes de las empresas patrocinadoras, algo que tendrá como objetivo acercar la competición a todos los castellonenses.

Salida de la pasada edición del Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana, desde la Plaza Mayor de Castellón. / Juanjo Aviñó

Además del protagonismo de Castellón, otras localidades con papeles destacados a lo largo del recorrido volverán a ser Onda y Orpesa. Ambas acogerán, como ya viene siendo habitual, sendos reagrupamientos previstos en la jornada del sábado.

Programa

El Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana arrancará el viernes a las nueve de la mañana con la salida de los participantes del campeonato internacional, a los que el sábado se sumarán los equipos inscritos en el campeonato de España para afrontar juntos los diferentes tramos de regularidad programados en esta segunda jornada.

Este año, como gran novedad, la entrega de premios se celebrará el sábado a las 22.00 horas en el Hotel Luz Castellón.

Inscripciones

Las inscripciones para la FIA ecoRallye Cup ya se encuentran abiertas; y el próximo 26 de enero será el turno de las del campeonato de España.

Un año más, la participación vuelve a estar limitada a 50 equipos; y el plazo de inscripción finalizará el 12 de febrero para la categoría internacional, el 20 de febrero para los participantes en el campeonato de España o en el momento en el que se alcance el número máximo de participantes.

Los apoyos

Mahle, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló y el Ajuntament de Castelló y Renault encabezan la lista de patrocinadores y colaboradores, en la que también figuran empresas como Circutor, Vimel Energy, El Corte Inglés, Pamesa; e instituciones como el Patronat d'Esports de Castelló, el Ajuntament de Oropesa y el Ajuntament de Onda.