La 'startup' castellonense Momoven entra en el Mundial de Moto2 con equipo propio

La empresa emergente castellonense Momoven ha informado que da un paso adelante en su estrategia deportiva y entra como socio principal del proyecto que inicia una nueva etapa en el Mundial de Moto2 bajo el nombre de Momoven Idrofoglia RW Racing Team, poniendo fin a la etapa anterior como Finetwork XTI MIR Racing Team y abriendo un nuevo ciclo marcado por la ambición, la continuidad deportiva y la visión a largo plazo.

Con este movimiento, Momoven refuerza su apuesta por el motorsport como eje estratégico de marca y negocio, y se vincula de forma directa a una de las estructuras con mayor proyección del paddock. La compañía no solo asume el naming del equipo, sino que se integra como socio del proyecto, alineando su crecimiento empresarial con el desarrollo deportivo en el Campeonato del Mundo.

“Para nosotros, este paso supone ir un nivel más allá en nuestra relación con el motociclismo”, explica David Berbel, CEO y cofundador de Momoven. “No se trata solo de visibilidad, sino de formar parte de un proyecto sólido, con recorrido y con una visión compartida. Queremos estar dentro, construir a largo plazo y demostrar que Momoven es una marca capaz de competir y crecer al máximo nivel, también en el Mundial”.

Desde el plano deportivo, Javi Martínez, copropietario del equipo y team principal, subraya el valor estratégico de esta alianza: “La entrada de Momoven como socio principal nos permite abrir una nueva etapa con una base mucho más alineada entre lo deportivo y lo empresarial. Compartimos una misma visión de crecimiento, ambición y continuidad, algo clave para construir un proyecto fuerte y sostenible en el tiempo”.

Momoven Idrofoglia RW Racing Team: cambio de ciclo con ambición en el Mundial

A partir de ahora, el equipo Momoven Idrofoglia RW Racing Team refuerza su presencia en el Mundial con un proyecto deportivo consolidado en Moto2, donde competirá con el japonés Ayumu Sasaki y el neerlandés Zonta van den Goorbergh; y mantendrá al mismo tiempo una estructura sólida en el FIM JuniorGP, tanto en Moto3 como en Moto2. Un modelo que combina la exigencia del máximo nivel competitivo con una clara vocación de formación y desarrollo de talento.

Este nuevo ciclo nace además con una particularidad diferencial: la conexión directa entre el proyecto deportivo y la visión empresarial. Javi Martínez, además de team principal, es inversor y asesor ejecutivo de Momoven, lo que permite alinear de forma natural la estrategia del equipo con la de la compañía. “Iniciar esta nueva etapa junto a Momoven, una de las empresas en las que participó y en la que creo firmemente, nos permite construir un proyecto con una base sólida y un enorme potencial de escalabilidad global”, señala Martínez.

Dentro de esta apuesta global, Momoven apoyará también a los pilotos David Almansa, Adrián Cruces y Arón Canet, asegurando presencia en todas las categorías del Mundial y reforzando su compromiso con el talento nacional, con especial atención a los pilotos valencianos.

Momoven presente en todas las categorías del Mundial de motociclismo

Para Momoven, este paso supone mucho más que un acuerdo de patrocinio. La compañía, conocida como el Airbnb de las motos, es una plataforma tecnológica de alquiler de motocicletas entre particulares que lleva tiempo reforzando su vinculación con el mundo de la competición. Actualmente también apuesta por la Momoven Moto4 European Cup, la nueva categoría formativa que arrancará en 2026; y ahora da un paso más con la creación de un proyecto propio dentro del Campeonato del Mundo.

“El motorsport es una palanca estratégica clave para acelerar nuestra visión”, explica David Berbel, CEO y cofundador de Momoven. “Queremos convertir a Momoven en una empresa global capaz de transformar la industria de la moto, acercándola a más personas y democratizando su uso. Estar presentes en el Mundial nos permite conectar con la comunidad desde dentro y demostrar que el modelo es sólido, escalable y con ambición internacional”.

Esta apuesta cuenta además con el respaldo de figuras de primer nivel como Àlex Márquez, actual subcampeón del mundo de MotoGP, que forma parte del accionariado de la compañía y refuerza su posicionamiento dentro del ecosistema del motociclismo.

Con este movimiento, Momoven Racing inicia una nueva era con el objetivo de consolidarse en el Campeonato del Mundo, seguir impulsando el talento joven y posicionar a Momoven como uno de los proyectos con mayor capacidad de crecimiento y disrupción dentro del sector de la movilidad sobre dos ruedas.

PaynoPain se convierte en su Patrocinador Oficial

El Momoven Idrofoglia RW Racing Team anunció también la incorporación de PaynoPain como nuevo patrocinador oficial del equipo en el Campeonato del Mundo, en una alianza estratégica que une tecnología, innovación y proyección internacional dentro del ecosistema MotoGP.

La compañía es una entidad de pago regulada por el Banco de España y cuenta con pasaporte europeo, lo que le permite ofrecer servicios de adquirencia en todos los países del Espacio Económico Europeo. Permiten a todo tipo de negocios aceptar cobros online y presenciales. Además, PaynoPain es Principal Member de Visa y Mastercard, avalando su capacidad para procesar pagos de forma directa, segura y eficiente, con los más altos estándares del sector.

La alianza con el Momoven Idrofoglia RW Racing Team se fundamenta en valores compartidos como la tecnología, la innovación, la seguridad y la velocidad, conceptos esenciales tanto en el mundo de los pagos como en la alta competición, donde cada detalle y cada milésima son determinantes.

Javi Martínez, team principal: "La llegada de PaynoPain como patrocinador oficial es una gran noticia para nuestro proyecto. Compartimos una visión muy clara basada en la tecnología, la innovación y el rendimiento al más alto nivel. MotoGP es un entorno extremadamente exigente y global, y contar con un partner como PaynoPain, que opera internacionalmente y apuesta por la excelencia, refuerza nuestra estructura y nuestra ambición dentro del Campeonato del Mundo."

Por su parte, Jordi Nebot, Founder & CEO de PaynoPain, ha destacado: "Este acuerdo con el Momoven Idrofoglia RW Racing Team representa una oportunidad estratégica para PaynoPain. Somos una compañía en plena expansión internacional y MotoGP es una plataforma global perfecta para reforzar nuestra presencia en mercados donde ya operamos y para explorar nuevas oportunidades en países clave. Nos sentimos muy identificados con los valores del equipo: velocidad, precisión, innovación y máxima exigencia."

