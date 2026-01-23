Atletismo | ¿Quién puede ganar el Campeonato de España de cros con tantas ausencias?
Almodóvar del Río (Córdoba) acoge una cita marcada por las bajas después del Europeo y el Mundial, en un circuito que estará embarrado
El Campeonato de España de cros se celebrará este fin de semana en Almodóvar del Río (Córdoba) con numerosas ausencias al celebrarse después del Europeo y el Mundial. La selección valenciana no se libra de este contratiempo y viaja sin atletas tan importantes como el vigente campeón de Europa, Thierry Ndikumwenayo; ni tampoco con Rodrigue Kwizera, Andreu Blanes o Víctor Ruiz, que han renunciado por estar preparando ya otros compromisos deportivos.
El mismo problema que la Comunitat Valenciana lo tienen otras federaciones: va a ser el Nacional más incierto que se recuerda.
Aspiraciones
La selección valenciana luchará, pese a todo, por subir al podio tanto en hombres como en mujeres en las carreras del domingo.
El sábado será el turno de los más jóvenes, de las categorías sub-16 y sub-18.
El equipo absoluto masculino intentará dar la sorpresa, en una competición en la que puntúan los tres primeros, con Pablo Alba, Ciro Martín, que fue el campeón de España sub-23 el año pasado en Getafe; o Abdelmonaim El Khayami, el mejor en el Autonómico. Castilla-La Mancha es el favorito.
El equipo femenino también luchará por el podio con atletas como Laura Domene, que viene de batir el récord autonómico de 10K con una marca de 32:41; María Ureña, que este invierno atravesó el mejor momento de forma de toda su carrera; la campeona autonómica, Soukaina El Khayami; o María Valero, medalla de bronce en el Nacional sub-23 el año pasado.
Información adicional
El Campeonato de España de cros, la competición más antigua del atletismo español, reunirá a 865 atletas: 360 el sábado y 505 el domingo.
Tanto la jornada del sábado como el domingo se retransmitirán en directo por LaLiga+.
Las carreras se disputarán en un circuito de nueve kilómetros en el que se prevé un terreno embarrado que se convertirá en una dificultad más. Puro campo a través.
